ΑΝΑΒΟΛΗ λόγω κορωνοϊού στο Ντρίτα-Λίνφιλντ που ενδιαφέρει Ομόνοια!

Υπνεθυμίζουμε ότι ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει την Λέγκια στον Α’ προκ. του Τσάμπιονς Λιγκ και από εκεί θα βγει ο αντίπαλος της Ομόνοιας για τον Β’ προκριματικό.

Όπως ανέφερε η ομάδα της Βορείου Ιρλανδίας στην ανάρτηση της περισσότερες λεπτομέρειες για την έκβαση του αγώνα θα ανακοινωθούν από το υπεύθυνο σώμα της ΟΥΕΦΑ.

Η ανάρτηση:

The club has been advised by @UEFA that this evenings @ChampionsLeague Preliminary Round tie against @FCDRITA has been postponed due to Covid 19 issues within the Kosovan team. Further details will follow once we hear the outcome from UEFA’s Disciplinary body.

