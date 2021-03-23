Αναστολή προπονήσεων μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα κορωνοϊού (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

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Themasports.com
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H Kαρμιώτισσα με ανακοίνωση της ενημερώνει πως αναστέλλονται οι προπονήσεις μετά τα πολλά κρούσματα κορωνοϊού, αφού περιμένουν να βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έχει υποβληθεί το ποδοσφαιρικό τμήμα.

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