Θλίψη και οργή από Στάθη: «Καλό ταξίδι ψυχή μου – Ελπίζω αυτός που το έκανε να πληρώσει» (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Themasports.com
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1999

Ο Στάθης Αλωνεύτης θρηνεί για τον χαμό του αγαπημένου του σκύλου, τον οποίο αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα ενώ ζητά δικαιοσύνη.

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