ΑΝΑΡΤΗΣΗ Σέχου προς Ομονοιάτες μετά την ΑΕΚ: «Θα ανακάμψουμε»

Από
Themasports.com
-
0
17

Την επομένη της ήττας της Ομόνοιας από την ΑΕΚ στο “ΑΕΚ Αρένα”, ο Νιγηριανός μεσοαμυντικός του “τριφυλλιού”, Αμπντουλαχί Σέχου, στέλνει μήνυμα ανάκαμψης, απευθυνόμενος στους οπαδούς της Λευκωσιάτικης ομάδας.

Δείτε το ποστάρισμα του: