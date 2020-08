View this post on Instagram

Πρώτο εντός, πρώτη υποδοχή της ομάδας, πρώτο ζεστό χειροκρότημα! ΟΜΟΝΟΙΑ Αιώνια! 💪☘️ 🎟 Μέχρι τις 17:30 η προπώληση μέσω του Online Ticketing. Δεν θα ανοίξουν ταμεία στο γήπεδο. #OMONOIA