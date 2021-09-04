Ανάρτηση Οκριασβίλι με Ντονγκαλά (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Από
Themasports.com
-
0
102

Ο Οκριασβίλι ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στιγμιότυπο από την προπόνηση του ΑΠΟΕΛ, μαζί με τον Ντιεμερσί Ντονγκαλά.

Η δημοσίευση του: 