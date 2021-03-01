Ανάρτηση ο Κούσουλος μετά τον… πύραυλο! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

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Themasports.com
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Ο “χρυσός” σκόρερ της Ομόνοιας στο χθεσινό ματς με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, Γιάννης Κούσουλος, ανάρτησε πανηγυρικές φωτογραφίες στο Instagram από το παιχνίδι, αμέσως μετά την γκολάρα που πέτυχε με… “οβίδα” εκτός περιοχής!

Δείτε το ποστάρισμα του: