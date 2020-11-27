ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ για τον πανηγυρισμό Ζαχαρίου με… λιοντάρι! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Themasports.com
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Ο Παναγιώτης Ζαχαρίου πανηγύρισε σαν λιοντάρι μετά το γκολ του επί της Καρμιώτισσας αφιερώνοντας το στον Χριστόφορο Τορναρίτη.

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού με τη σειρά του ανάρτησε ένα λιοντάρι και ευχαρίστησε τον επιθετικό των μαυροπρασίνων για την αφιέρωση.