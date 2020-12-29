Άναψε «φωτιές» ο Τορναρίτης: «Προβληματίζομαι αν θα συνεχίσω – Εν θα μου κάμνετε τους καθηγητές»

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Ο γενικός αρχηγός του Ολυμπιακού, Χριστόφορος Τορναρίτης, με ανάρτηση του σε γκρουπ των μαυροπρασίνων, παραθέτει μια μακροσκελή λίστα από προβλήματα της ομάδας του, και ρίχνει «βόμβα», λέγοντας πως προβληματίζεται αν θα συνεχίσει.

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