Άναψαν καπνογόνα έξω από το γήπεδο και υπήρξε διακοπή λόγω… καπνού (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι οπαδοί της Έμεν, παρότι δεν μπορούσαν να μπουν στο γήπεδο, βρέθηκαν έξω από αυτό και άναψαν καπνογόνα και πυρσούς, έριξαν πυροτεχνήματα με αποτέλεσμα ένα πυκνό σύννεφο καπνού να κάνει δύσκολη την ατμόσφαιρα εντός γηπέδου.

Ο διαιτητής αποφάσισε την διακοπή μέχρι να… καθαρίσει η ατμόσφαιρα, με την Ντε Χάαγκ σε εκείνο το σημείο να είναι μπροστά στο σκορ με 0-1, ενώ μετά την διακοπή η Έμεν ισοφάρισε στο τελικό 1-1.

No fans inside Emmen v Den Haag but the ones outside managed to get it suspended for 17 minutes pic.twitter.com/tF3j8TanO5 — James Dart (@James_Dart) December 12, 2020

The view before it resumed pic.twitter.com/aLZRuOloU6 — James Dart (@James_Dart) December 12, 2020

Despite being played behind closed doors, the Emmen v Den Haag game in the Netherlands has been halted because of fan trouble. pic.twitter.com/l6vVU2rEyW — Kirkby (@tranmerekev) December 12, 2020

Πηγή: Sdna.gr