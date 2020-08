Ανακοινώθηκε η κλήση για τα επίσημα ματς του Σεπτέμβρη για την Αρμενία – Μέσα ο παίκτης της «Κυρίας», τι λένε για Γκαζαριάν (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Αρμενίας ανακοίνωσε την κλήση του ομοσπονδιακού τεχνικού για τα παιχνίδια με Σκόπια και Εσθονία για το Πρωτάθλημα Εθνών (Nations League).

Στην κλήση είναι ο ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης, Αμπαρτζουμιάν, αλλά δεν είναι ο παίκτης της ΑΕΛ, Γκαζαριάν, ελέω τραυματισμού όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση.

Δείτε την ανάρτηση:

Armenian National team squad list for the UEFA Nations League matches against North Macedonia🇲🇰 and Estonia🇪🇪#Armenia #MKDARM #ARMEST #UNL #UEFANationsLeague #ArmenianNT pic.twitter.com/GvoUlRN9Fz

— Official Armenian FF (@OfficialArmFF) August 27, 2020