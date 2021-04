Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες των ημιτελικών του Τσάμπιονς Λιγκ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι και Παρί Σεν Ζερμέν θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στον μεγάλο τελικό της 29ης Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη. Η UEFA ανακοίνωσε τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των ημιτελικών αγώνων του Champions League.

Συγκεκριμένα, ο πρώτος αγώνας των Μαδριλένων με τους «μπλε» θα διεξαχθεί στις 27 Απριλίου στο Λονδίνο και η ρεβάνς στη Μαδρίτη στις 5 Μαΐου. Η Παρί θα υποδεχθεί την Μάντσεστερ Σίτι στις 28 Απριλίου και ο επαναληπτικός αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων θα διεξαχθεί στις 4 Μαΐου.

🔛🗓️🏆 The dates for the two legs of the @ChampionsLeague semi-finals have been confirmed:

Wednesday 28 April:

⚽️ @PSG_English 🆚 @ManCity

🏟️ Parc des Princes

⌚️ 9pm (CEST)

Tuesday 4 May

⚽️ @ManCity 🆚 @PSG_English

🏟️ Manchester

⌚️ 9pm (CEST)

🔴🔵 #WeAreParis

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 15, 2021