Ανακοίνωση Δόξας με ευχαριστίες στους οπαδούς που πρόσφεραν οικονομικά για το νέο γήπεδο

Η Δόξα με ανακοίνωση της ευχαριστεί όλους όσοι στήριξαν και στηρίζουν οικονομικά τις προσπάθειες για αναβάθμιση του γηπέδου της ομάδας στην Περιστερώνα.
Αναλυτικά:
«ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ.
ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΦΕΡΕΙ ΑΠΟ 1.000 ΕΥΡΩ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ.
ΟΙΚ.
ΦΑΙΔΩΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ
ΑΝΔΡΕΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗ (€2.ΟΟΟ)
ΒΑΣΙΛΗ ΖΕΒΛΑ
ΣΟΛΩΝΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ
ΧΑΡ. ΣΠΑΝΟΥΔΗ
ΝΙΚΟΛΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ
ΤΑΚΗ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ
ΧΑΡΑΛ. ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΟΔΥΣΣΕΩΣ
ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΝΙΚΟΥ Ι. ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΗ
ΤΑΚΗ Ι. ΖΑΜΠΑ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Δ. ΛΟΥΗ
ΛΟΥΚΑ ΣΚΥΛΛΟΥΡΙΩΤΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΧΑΡ. ΠΟΥΡΟΥΤΟΥ
ΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΑ
ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΕΛΙΚΟΥ
ΣΟΦΟΚΛΗ ΛΟΙΖΟΥ (ΚΟΜΜΟΥ)
ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΕΑ
ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ (ΚΑΣΙΑΝΟΥ)
ΠΕΤΡΟΥΛΑ Μ. ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ
ΛΟΙΖΟΥ Β. ΤΣΑΓΚΑΡΗ
ΚΩΣΤΑ – ΚΥΠΡΟΥ & ΓΙΩΡΓΟΥ Ν.
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ
ΒΑΣΩΣ Χ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΕΤΡΑΚΚΑ
ΠΕΤΡΟΥ ΒΗΤΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΝ- ΔΟΞΗΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ, ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΦΕΡΕΙ ΠΟΣΟ 6.000, 1.000 ΚΑΙ 1500 ΕΥΡΩ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΙ, Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΝΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΙΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Η ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Η ΔΟΞΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΡΟ ΤΗΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΖΕΙ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ.
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»