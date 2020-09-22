Ανακοίνωση από ακόμη μία Κυπριακή ομάδα για τις δύσκολες μέρες που περνάει η Νέα Σαλαμίνα

Ανακοίνωση στήριξης προς τις δύσκολες μέρες που περνάει η Νέα Σαλαμίνα από τον Κούρη Ερήμης.
Αναλυτικά:
«TO Δ.Σ TOY ΣΩMATEIOΥ ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ OI ΠOΔOΣΦAIPIΣTEΣ KAI OΛOI OI ΦIΛOΙ ΚΑΙ ΜΕΛΗ TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘA HΘEΛAN NA EKΦPAΣOYN THN ΣTHPIΞH KAI ΣYMΠAPAΣTAΣH ΣTHN ΔIOIKHΣH ΣTHN ΠOΔOΣΦAIPIKH OMAΔA KAI ΣTON ΦIΛAΘΛO KOΣMO TOY IΣTOPIKOY ΣΩMATEIOY THΣ NEAΣ ΣAΛAMINAΣ KAI EYXETAI TAXΕIA ANAPPΩΣH KAI ΠEPAΣTIKA ΣTOYΣ NOΣOYNTEΣ TOY ΣΩMATEIOY TOYΣ.. KANENAΣ ΠOΔOΣΦAIPIKOΣ AΓΩNAΣ ΔEN EXEI AΞIA XΩPIΣ THN YΓEIA TΩN ΠOΔOΣΦAIPIΣTΩN».