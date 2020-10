Ανακοίνωσε την απόκτηση παίκτη που πέρασε από ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωση με ένα ΑΠΙΘΑΝΟ βίντεο!

Στη συγκεκριμένη ομάδα, ο πρώην παίκτης του ΑΠΟΕΛ και της Ανόρθωσης, θα συναντήσει τον Κύπριο βοηθό προπονητή και προπονητή φυσικής κατάστασης, Κωνσταντίνο Ρωστάντη.

Θυμίζουμε ότι τα προηγούμενα χρόνια, αγωνίστηκαν στην Τσεναϊγίν αρκετοί παίκτες με θητεία στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, όπως οι Σκέμπρι, Ρίισε που έπαιξε στον ΑΠΟΕΛ, Μεντί, Έντερ Μοντέιρο, Καλντερόν, Ορλάντι.

Δείτε το βίντεο με την ανακοίνωση της απόκτησης του Γκονσάλβες:

VARUGA VARUGA ISMA! 🤩

Get ready for pace, power and GOALS as we welcome Esmaël Gonçalves a.k.a. Isma 💙🥳 #ChennaiyinFDFS #VanakkamIsma pic.twitter.com/K1Ho8cc2gn

— Chennaiyin FC 🏆🏆 (@ChennaiyinFC) October 11, 2020