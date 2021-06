Επίσημη ενημέρωση από ΑΕΛ…

«Η ΑΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ανακοινώνει τα πιο κάτω φιλικά τα οποία θα διεξαχθούν κατά την περίοδο της παρουσίας της ομάδας μας στην Αυστρία.

2/7 ΑΕΛ Vs Dynamo Moscow 🇷🇺

5/7 ΑΕΛ Vs FC Voluntary 🇷🇴

8/7 ΑΕΛ Vs Fortuna Düsseldorf 🇩🇪

9/7 ΑΕΛ Vs SKU Amstetten 🇦🇹

* Έπειτα από συμφωνία μεταξύ των ομάδων κανένας αγώνας δεν θα είναι τηλεοπτικός #aelfc».