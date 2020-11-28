Ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των τεστ κορωνοϊού που έκαναν όλοι μετά την επιστροφή από τη Γρανάδα

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Themasports.com
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Επίσημη ενημέρωση από την Ομόνοια αναφέρει…

«Ενημερώνουμε πως η ομάδα υποβλήθηκε χθες στο αεροδρόμιο, κατά την επιστροφή της από τη Γρανάδα, σε έλεγχο για τη νόσο COVID-19 και όλα τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά».