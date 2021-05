Ανακοίνωσαν συμφωνία και κάνει δικό της τον Κονατέ

Ο Ιμπραΐμα Κονατέ θα πρέπει να θεωρείται παίκτης της Λίβερπουλ καθώς οι «κόκκινοι» ανακοίνωσαν την συμφωνία με την Λειψία καταβάλλοντας τα 40 εκατομμύρια της ρήτρας.

Η Λίβερπουλ επισημοποίησε το deal με τους «ταύρους» για τον 22χρονο αμυντικό που από τη νέα σεζόν και για τα επόμενα χρόνια θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην άμυνα της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ.

Το μεσημέρι της Παρασκευής η Πρωταθλήτρια Αγγλίας του 2020 ανακοίνωσε την συμφωνία με την Λειψία, η οποία έλαβε τα 40 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας του παίκτη για να δώσει το ok.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που υπέγραψα σε έναν τεράστιο σύλλογο. Είναι μεγάλη στιγμή για εμένα και την οικογένειά μου. Επικεντρώνομαι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κ-21 με την Γαλλία αλλά μετά θα ενσωματωθώ σε μια από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Έχω δουλέψει πολύ για να φτάσω σε αυτό το σημείο και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Λειψία και όσους δουλέψαμε εκεί που με βοήθησαν» είπε ο Κονατέ.

Accord Convenu ✅

We are delighted to have reached an agreement for the transfer of @IbrahimaKonate_ from @DieRotenBullen 🔴

— Liverpool FC (@LFC) May 28, 2021