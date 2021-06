Ανακοινώνει την απόκτηση του Ντεπάι

Θέμα ωρών η ανακοίνωση των «μπλαουγκράνα» για την απόκτηση του Μέμφις Ντεπάι.

Ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνια θα πρέπει να θεωρείται ο Μέμφις Ντεπάι. Ο 27χρονος Ολλανδός επιθετικός μετά την αποχώρησή του από τη Λιόν ήταν σε επαφές με τους Καταλανούς και εν τέλει οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία.

Σύμφωνα με Tweet του Ιταλού δημοσιογράφου, Φαμπρίζιο Ρομάνο, ο Ντεπάι θα μεταβεί άμεσα στη Βαρκελώνη για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Η ανακοίνωση της μεταγραφής του είναι πιθανό να εκδοθεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο Ντεπάι τη σεζόν 2020-21 είχε 40 συμμετοχές, 22 τέρματα και 12 ασίστ με τη γαλλική ομάδα.

Memphis Depay, new Barcelona player. Official announcement expected for this weekend if paperworks will be signed in time with Memphis lawyers too. 🔵🔴🇳🇱 #Depay #FCB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2021