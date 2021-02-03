«Αν κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, θα είναι το κλειδί για να κερδίσουμε» – Τι είπε για τον τραυματισμό του (ΒΙΝΤΕΟ)

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Ο εκ των αρχηγών της Ομόνοιας, Γιάννης Κούσουλος, μίλησε για το παιχνίδι της Παρασκευής (05/02) απέναντι στη Δόξα, το προηγούμενο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό και την αγωνιστική του κατάσταση.

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