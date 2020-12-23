Άλλαξε ώρα ο αγώνας του ΑΠΟΕΛ με την ΕΘΑ

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Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ενημερώνει πως ο σημερινός (23/12) αγώνας ΑΠΟΕΛ – ΕΘΑ για την 14η αγωνιστική της ΟΠΑΠ Basket League μεταφέρεται από τις 18:00 στις 19:30.

 