ΑΛΗΤΙΚΗ ντρίμπλα Ρονάλντο και ραμπόνα στην ίδια φάση! (ΒΙΝΤΕΟ)

Γιουβέντους και Μίλαν, αναδείχθηκαν ισόπαλες στη ρεβάνς του ημιτελικού για το Κύπελλο Ιταλίας κι έτσι οι «μπιανκονέρι» ήταν αυτοί που πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έφτασε πολύ κοντά στο να ανοίξει το σκορ στο ντέρμπι, αλλά τελικά δεν κατάφερε να ευστοχήσει από την άσπρη βούλα. Ωστόσο, με τα νέα και εντυπωσιακά του παπούτσια, θέλησε αν δείξει γι’ ακόμα μια φορά τις αριστοτεχνικές δεξιότητες που κατέχει.

Γι’ αυτό και σε μια φάση, αφού… ξάπλωσε με εντυπωσιακή ντρίμπλα, τον Ντιέγκο Λασάλτ στη συνέχεια έκανε σέντρα με ραμπόνα.

Βέβαια, η άμυνα των «ροσσονέρι» εξουδετέρωσε τη φάση, παρ’ όλα αυτά δεν παύει να αποτελεί μία περίτεχνη ενέργεια από τον Πορτογάλο σταρ της Γιουβέντους.

Cristiano Ronaldo sending Laxalt back to Uruguay and then a Rabona cross. 🔥🔥🔥

pic.twitter.com/7s9kxwyE0s

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) June 12, 2020