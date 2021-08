Αλήθειες και ψέματα – Τα χρήματα από τις φανέλες του Μέσι δεν είναι τόσα πολλά όσο… φαίνονται

Μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα… έφυγαν περίπου ένα εκατομμύριο φανέλες που φέρουν στην πλάτη το «Μέσι 30». Οι παραγγελίες συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς και στο Παρίσι κάνουν… χρυσές δουλειές.

Την ώρα που στη Βαρκελώνη οι πωλήσεις στις εμφανίσεις της Μπαρτσελόνα μετά τη φυγή του Αργεντινού έχουν πτώση ύψους 30%, με τους Καταλανούς να αδυνατούν να βρουν την απάντηση σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Ούτε ο Ντεπάι, ούτε ο Αγκουέρο μπορούν να αποφέρουν τις πωλήσεις που έφερνε ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου.

Τα δε ρεπορτάζ που αναφέρονται στις πωλήσεις των εμφανίσεων του Λιονέλ Μέσι συνοδεύονται και από έναν αριθμό που γράφει και τα έσοδα απ’ τη συγκεκριμένη διαδικασία. Όπως φαίνεται άλλωστε και στην παρακάτω φωτογραφία, οι πωλήσεις σε 24 ώρες έφεραν 133 εκατομμύρια ευρώ έσοδα.

Τι θα σκεφτεί, λοιπόν, ο απλός κόσμος; Πως το μεγάλο κόλπο της Παρί Σεν Ζερμέν πέτυχε ήδη. Πως τα χρήματα που σπαταλήθηκαν για να φορέσει το χαμόγελό του ο Μέσι και να φωτογραφηθεί με τη φανέλα της ομάδας ήδη έχουν κάνει απόσβεση. Η αλήθεια, όμως, είναι εντελώς διαφορετική. Στην πραγματικότητα, για να βγάλει η Παρί Σεν Ζερμέν τα χρήματα της μεταγραφής του Μέσι από τις φανέλες που θα πουληθούν, θα πρέπει να πουλήσει περισσότερες από 12 εκατομμύρια φανέλες. Νούμερο σχεδόν άπιαστο, αφού όσο ο καιρός θα περνάει, τόσο η ζήτηση θα πέφτει.

Ο κάθε σύλλογος έχει εμπορικές συμφωνίες με εταιρείες αθλητικών ειδών· στην προκειμένη η Παρί έχει με τη Nike. Πόσα χρήματα μπαίνουν στα ταμεία του συλλόγου από την πώληση κάθε φανέλας; Από 7 έως 10%. Στην Premier League για παράδειγμα υπάρχει συμφωνία για το 7%.

Με τον Μέσι να έχει ένα συμβόλαιο που θα του αποφέρει περίπου 85 εκατομμύρια λίρες για τα επόμενα τρία χρόνια, η Παρί πρέπει να πουλήσει περισσότερες από 12 εκατομμύρια εμφανίσεις του προκειμένου να πάρει πίσω αυτό το ποσό.

Αυτό το σύνολο βασίζεται στα «καθαρά κέρδη». Κάτι που σημαίνει πως στην πραγματικότητα ο αριθμός των πωλήσεων θα πρέπει να είναι σημαντικά υψηλότερος ακόμα και από τα 12 εκατομμύρια. Αυτός ο αριθμός είναι απίθανος.

Αρκεί κάποιος να σκεφτεί πως στην κορυφή της κατάταξης με τις περισσότερες φανέλες που πουλήθηκαν ετησίως ήταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 1.85 εκατομμύρια φανέλες που πωλούνταν ετησίως από το 2014-15 έως το 2018-19. Όσο κι αν πουλήσει η Παρί, είναι απίθανο να φτάσει σε έναν τόσο μεγάλο αριθμό που θα της επιτρέψει να βγάλει πίσω τα χρήματα του Μέσι μονάχα από τις φανέλες.

Η μεγάλη κερδισμένη από τις πωλήσεις των εμφανίσεων είναι η Nike, η οποία για να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση είχε υπογράψει ένα τεράστιο deal με την Παρί πριν από δύο χρόνια. Ένα deal εξαιρετικά επικερδές για τον σύλλογο του Παρισιού. Η νέα συμφωνία είναι έως το 2032 και αποφέρει στην Παρί 80 εκατομμύρια ευρώ ετησίως! Μια χορηγία win – win, αφού η μεν Παρί βάζει στα ταμεία της ένα τεράστιο ποσό κάθε χρόνο, που είναι «φιξ» ποσό και η Nike επωφελείται βγάζοντας τα πολλαπλάσια από μεταγραφές τύπου Μέσι.

Με τη σειρά της η εταιρεία αθλητικών ειδών είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό των εμφανίσεων και για την αποστολή του προϊόντος σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι’ αυτό και το μεγαλύτερο ποσοστό επί των πωλήσεων είναι δικό της.

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί και κάτι ακόμα: τα χρήματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι μεν πολλά, αλλά όχι τόσα όσα αναφέρονται. Την πρώτη μέρα, για παράδειγμα, τα ρεπορτάζ ανέφεραν πως πουλήθηκαν 150.000 φανέλες έναντι 157,99 ευρώ η καθεμία, κάτι που σημαίνει 23 εκατομμύρια ευρώ. Στην πραγματικότητα το νούμερο είναι χαμηλότερο, αφού οι φανέλες έχουν διαφορετική τιμή: οι ανδρικές κοστίζουν 157,99 ευρώ, οι γυναικείες 107,99 ευρώ και οι παιδικές 87,99 ευρώ. Είναι μάλλον… μπακαλίστικο το σύνολο των κερδών επί των πωλήσεων.

Και είναι μια «παγίδα» στην οποία πέφτουν πολλοί προκειμένου να αναδείξουν το πόσο πολύ «πουλάει» μια φανέλα με τυπωμένο το όνομα ενός σούπερ σταρ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα; Εκείνο του Κριστιάνο Ρονάλντο. Όταν ο Πορτογάλος είχε υπογράψει στη Γιουβέντους, υπήρχαν ρεπορτάζ που έλεγαν πως πουλήθηκαν 550.000 φανέλες μέσα σε 24 ώρες, αλλά στην πραγματικότητα είχαν πουληθεί κάτι παραπάνω από 50.000 του CR7. Και φυσικά η Γιουβέντους δεν έχει βγάλει πίσω ούτε τα μισά από τα χρήματα που έχει σπαταλήσει για τον Πορτογάλο, πουλώντας μονάχα φανέλες του.

Εμπορική εκτόξευση από την μεταγραφή του Μέσι

Όλα τα παραπάνω δεν αναφέρονται προκειμένου να πειστεί κάποιος πως εμπορικά δεν είναι μια επικερδής συμφωνία για την Παρί αυτή με τον Αργεντινό. Το αντίθετο. Οι φανέλες δεν θα αποφέρουν πολλά έσοδα στους Παριζιάνους, πλην όμως ο σύλλογος θα επωφεληθεί σε τεράστιο βαθμό εμπορικά από την άφιξη του καλύτερου ποδοσφαιριστή στον πλανήτη.

Η Qatar Airways ήδη έχει κολλήσει στους κοινωνικούς της λογαριασμούς την εικόνα του Μέσι στο πλάι των Ντοναρούμε, Βαϊνάλντουμ, Ράμος και Χακίμι, που επίσης «προσγειώθηκαν» αυτό το καλοκαίρι στο Παρίσι. Και τους περιμένει στο Κατάρ, όπως γράφει πολύ χαρακτηριστικά.

Thrilled to welcome legendary players Lionel Messi, @SergioRamos, @gigiodonna1, @GWijnaldum and @AchrafHakimi to the Paris Saint-Germain team.

We hope to see you exploring Qatar soon! @PSG_inside

#LoveQatar #VisitQatar #QatarIsOpen pic.twitter.com/gw6GNNnfDM

— Visit Qatar (@VisitQatar) August 12, 2021