Ακόμη τρία κρούσματα στην Καρμιώτισσα – Ο ένας αγωνίστηκε στο ματς της Παρασκευής (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

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Themasports.com
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Η Καρμιώτισσα με ανακοίνωση της ενημερώνει για τα τρία νέα κρούσματα κορωνοϊού που βρέθηκαν μετά από τα τεστ του Σαββάτου, 20 Μαρτίου.

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