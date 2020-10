Αϊντχόφεν: Ακόμη ένα θετικό κρούσμα – Ποιοι έρχονται Κύπρο με Ομόνοια (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Ο Ολλανδός αμυντικός διαγνώστηκε θετικός στον ιό και αυτό σημαίνει πως οι Ολλανδοί θα έρθουν με 11 απουσίες στην Κύπρο. Μάλιστα η ολλανδική ομάδα ανακοίνωσε την αποστολή που έρχεται Κύπρο ενώ αυτή την στιγμή βρίσκονται καθοδόν για το νησί μας ενόψει του κρίσιμου αγώνα της Πέμπτης για τον 5ο όμιλο του Γιουρόπα Λιγκ.

Οι ανακοινώσεις:

Nick Viergever is positief getest op Corona.

De verdediger van PSV verblijft in quarantaine en is morgen niet inzetbaar in het duel met Omonia Nicosia.

