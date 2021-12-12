Αγκάλιασε και αποθέωσε Μπαμπίκα – «Πάμεεεεε»! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Έξαλλα πανηγύρισε τη νίκη του Άρη επί του Απόλλωνα ο εκπρόσωπος Τύπου των “πράσινων”, Χριστόφορος Μιχαηλούδης, ο οποίος ανέβασε σέλφι με τον σκόρερ των δύο γκολ, Σέιβι Μπαμπίκα, τον οποίο αγκάλιασε και αποθέωσε!

Δείτε το ποστάρισμα του: