Αφιέρωμα ΝΒΑ: Η Southeast των Χοκς και Χιτ αλλά και των τριών «ταχυτήτων»

Η αρχή έγινε με τη Central Division των πρωταθλητών Μπακς, με το δεύτερο μέρος να περιλαμβάνει τις πέντε ομάδες της Southeast Division, εκεί όπου ξεχωρίζουν οι Ατλάντα Χοκς και οι ενισχυμένοι Μαϊάμι Χιτ, με τους «αλλαγμένους» Ουίζαρντς και τα… στοιχήματα των Χόρνετς και Μάτζικ να έπονται.

Ατλάντα Χοκς: Τα «γεράκια» ωρίμασαν!



Μετά από τριετία υπομονετικού rebuilding και άσχημων αποτελεσμάτων (15οι, 12οι, 14οι στην Ανατολή), οι Χοκς επέστρεψαν πέρσι με εκκωφαντικό τρόπο στα playoffs. Με τον Τρέι Γιανγκ να… τρυπάει το ταβάνι του και να ηγείται της προσπάθειας παίζοντας σαν MVP, η ομάδα της Ατλάντα έφτασε μέχρι τον τελικό της Περιφέρειας, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τους μετέπειτα πρωταθλητές Μπακς (4-2). Ως σημείο… καμπής για τα «γεράκια» μπορεί να χαρακτηριστεί η απομάκρυνση του Λόιντ Πιρς από τον πάγκο και η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Νέιτ ΜακΜίλαν, καθώς από εκεί και πέρα ήρθε η «εκτόξευση». Με τον 57χρονο κόουτς να υπογράφει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, οι Χοκς θέλουν να χτίσουν πάνω στην ονειρική αυτή σεζόν με στόχο να φτάσουν στο τέλος της διαδρομής. Ο βασικός κορμός παρέμεινε αναλλοίωτος, με τους Οκάφορ, Ράιτ και τον rookie Τζόνσον να προσθέτουν λύσεις και βάθος στο ρόστερ. Η μεγαλύτερη μεταγραφή ωστόσο ήρθε εκ των έσω, με τον Τζον Κόλινς να ανανεώνει για την επόμενη πενταετία έναντι του ποσού των 125 εκατ. δολαρίων.

Κυριότερες προσθήκες: Τζαλίλ Οκάφορ (C, Πίστονς), Ντελόν Ράιτ (G, Κινγκς), Τζέιλεν Τζόνσον (F, No. 20 draft), Τιμοτέ Λουάου-Καμπαρό (G, Νετς), Γκόργκι Ντιένγκ (C, Σπερς).

Κυριότερες αποχωρήσεις: Τόνι Σνελ (F, Μπλέιζερς), Κρις Νταν (G, Γκρίζλις), Μπρούνο Φερνάντο (PF, Σέλτικς), Μπράντον Γκούντγουιν (G, ελεύθερος).

Μεγάλο ατού: Μα φυσικά ο Τρέι Γιανγκ, αλλά και η εντυπωσιακή πολυφωνία στην επίθεση. Ενδεικτικό πως πέρσι 9 παίκτες είχαν διψήφιο αριθμό πόντων. Επιπλέον, ο βασικός κορμός παρέμεινε αναλλοίωτος, ποντάροντας πολλά και στην ομοιογένεια.

Μεγάλο ερωτηματικό: Το αν θα μπορέσουν να αποδείξουν πως η περσινή σεζόν δεν ήταν μια «έκλαμψη», και το αν είναι έτοιμοι «πνευματικά» να σηκώσουν τον τίτλο ενός εκ των φαβορί της Περιφέρειας.

Καλύτερο σενάριο: Έχοντας ακόμα έναν χρόνο εμπειρίας στις «πλάτες» τους, να πραγματοποιήσουν μία αντίστοιχη πορεία με την περσινή και να φτάσουν ξανά μέχρι τον τελικό της Ανατολικής Περιφέρειας και γιατί όχι να κάνουν το βήμα παραπάνω.

Χειρότερο σενάριο: Με την Ανατολή να έχει δυναμώσει αρκετά φέτος, να δυσκολευτούν κατά τη διάρκεια της σεζόν και να μην επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στον πρώτο ή τον δεύτερο γύρο των playoffs.

Μαϊάμι Χιτ: «Πάνοπλοι» για την επιστροφή



Οι προσδοκίες που δημιούργησαν στη «φούσκα» του Ορλάντο το 2020 και η συμμετοχή τους στον τελικό απέναντι στους μετέπειτα πρωταθλητές Λέικερς δεν είχε την ανάλογη συνέχεια πέρσι. Το σύνολο του Έρικ Σποέλστρα τερμάτισε στην 6η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας (40-32), γνωρίζοντας στα playoffs τον αποκλεισμό στον πρώτο γύρο και μάλιστα με «σκούπα» από τους Μπακς. Το καλοκαίρι κινήθηκαν δυναμικά ώστε να επιστρέψουν στην ελίτ του ΝΒΑ, αποκτώντας παίκτες με εμπειρία και ποιότητα που θα ανεβάσουν άμεσα το επίπεδο της ομάδας. Τα «κλειδιά» της οργάνωσης δόθηκαν στον Κάιλ Λάουρι, ο οποίος μετά από εννέα χρόνια άφησε τους Τορόντο Ράπτορς, δημιουργώντας μια άκρως ενδιαφέρουσα «τριάδα» με τους Μπάτλερ και Αντεμπάγιο. Ο πρωταθλητής με τους Μπακς Πι Τζέι Τάκερ, αλλά και ο Μάρκιφ Μόρις αναμένεται να προσδώσουν την απαραίτητη σκληράδα στην άμυνα στις θέσεις των ψηλών. Με δεδομένο πως υπάρχουν στο ρόστερ και οι Ολαντίπο, Χίροου και Ρόμπινσον, στόχος δεν είναι άλλος από την… επιτυχία.

Κυριότερες προσθήκες: Κάιλ Λάουρι (G, Ράπτορς), Πι Τζέι Τάκερ (PF, C, Μπακς), Μαρκίφ Μόρις (PF, C, Λέικερς), Κάλεμπ Μάρτιν (F, Χόρνετς).

Κυριότερες αποχωρήσεις: Γκόραν Ντράγκιτς (G, Ράπτορς), Τρεβόρ Αρίζα (F, Λέικερς), Κέντρικ Ναν (G, Λέικερς), Αντρέ Ιγκουοντάλα (F, Γουόριορς), Νεμάνια Μπιέλιτσα (PF, Γουόριορς).

Μεγάλο ατού: Με τις προσθήκες που έκανε πρόσθεσε εμπειρία και σκληράδα σε όλες τις γραμμές. Με τους Αντεμπάγιο και Τάκερ σε πρώτο πλάνο και τους Λάουρι και Μπάτλερ σε δεύτερο, αναμένεται να έχουν μία από τις καλύτερες άμυνες της λίγκας.

Μεγάλο ερωτηματικό: Οι Χιτ έχουν το δεύτερο μεγαλύτερο ηλικιακά ρόστερ του πρωταθλήματος (28.8 έτη), πίσω μόνο από τους Λέικερς. Έξι παίκτες από το βασικό κορμό είναι άνω των 30, ενώ οι Λάουρι, Μπάτλερ και ειδικότερα ο Ολαντίπο έχουν χάσει αρκετά παιχνίδια τα τελευταία χρόνια λόγω τραυματισμών.

Καλύτερο σενάριο: Να «κουμπώσει» ιδανικά ο Κάιλ Λάουρι στο ρόστερ, να ηγηθεί αρμονικά μαζί με τον Μπάτλερ και να φτάσουν μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ.

Χειρότερο σενάριο: Οι τραυματισμοί «χτυπούν» την πόρτα των Χιτ, δεν μπορεί σε κανένα σημείο του αγώνα να αποκτήσει ομοιογένεια και ρυθμό, με αποτέλεσμα να γνωρίσει πρόωρο αποκλεισμό στα playoffs.

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς: Χτίζει πάλι από το… μηδέν



Χάρη σε ένα εξαιρετικό ντεμαράζ στο τελευταίο δίμηνο της regular season, οι Ουίζαρντς επέστρεψαν στα playoffs μετά από δύο χρόνια κόντρα σε όλα τα προγνωστικά. Εκεί αποκλείστηκαν άδοξα από τους Σίξερς στον πρώτο γύρο (4-1). Οι διοίκηση των «μάγων» αποφάσισε να… τραβήξει την σκανδάλη και να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές. Αρχικώς, αποχώρησε ο Σκοτ Μπρουκς μετά από 5 χρόνια παρουσίας στον πάγκο, με τα «κλειδιά» της ομάδας να δίνονται στον Γουές Ανσελντ Τζ., στην πρώτη του απόπειρα ως πρώτος προπονητής. Από εκεί και πέρα, η ανταλλαγή του Ράσελ Γουέστμπρουκ στους Λέικερς έφερε στον σύλλογο της πρωτεύουσας τους χρησιμότατους Κούζμα, Χάρελ και Κάλντγουελ-Πόουπ. Παράλληλα η προσθήκη του Ντινγουίντι μπορεί να αποδειχθεί «λαχείο», καθώς αν καταφέρει και αφήσει πίσω του τους σοβαρούς τραυματισμούς θα φτιάξει ένα από τα πιο «εκρηκτικά» δίδυμα γκαρντ του ΝΒΑ μαζί με τον Μπράντλεϊ Μπιλ.

Κυριότερες προσθήκες: Σπένσερ Ντινγουίντι (G, Νετς), Κάιλ Κούζμα (F, Λέικερς), Μοντρέζλ Χάρελ (PF, C, Λέικερς), Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ (G, Λέικερς), Άαρον Χόλιντεϊ (G, Πέισερς), Κόρεϊ Κίσπερτ (No.15 Draft).



Κυριότερες αποχωρήσεις: Ράσελ Γουέστμπρουκ (G, Λέικερς), Ρόμπιν Λόπεζ (C, Μάτζικ), Άλεξ Λεν (C, Κινγκς), Ις Σμιθ (G, Χόρνετς), Γκάρισον Μάθιους (G, Σέλτικς).

Μεγάλο ατού: Το ρόστερ είναι πλέον γεμάτο με παίκτες που διαθέτουν ποιότητα και «δίψα» για να αποδείξουν πράγματα. Επιπλέον το δίδυμο των Μπιλ και Ντινγουίντι… εξιτάρει!

Μεγάλο ερωτηματικό: Αναμφίβολα οι πολλές προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ. Αποκτήθηκαν αρκετοί παίκτες που θα έχουν πρωταγωνιστικό και σημαντικό ρόλο στο ροτέισον, και όπως είναι φυσικό θα υπάρξει ένα θέμα «χημείας» στις αρχές της σεζόν.

Καλύτερο σενάριο: Οι νέοι παίκτες «κουμπώνουν» στο σύνολο, οι Ουίζαρντς αρχίζουν και ρολάρουν και παλεύουν στα ίσα για μια θέση στα playoffs, ακόμα και μέσω των play-in.

Χειρότερο σενάριο: Να μην ταιριάξουν Μπιλ και Ντινγουίντι, ο Κούζμα να μην κάνει το βήμα μπροστά που όλοι περιμένουν από εκείνον και γενικώς σαν ομάδα οι Ουίζαρντς να κινηθούν στη μετριότητα.

Σάρλοτ Χόρνετς: Τα… ηνία στον ΛαΜέλο Μπολ



Τηρουμένων των αναλογιών, η περσινή σεζόν κρίνεται επιτυχημένη για τους Χόρνετς. Η ομάδα της Σάρλοτ έφτασε μια «ανάσα» από τη συμμετοχή της στα playoffs για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια, χάνοντας στα play-in από τους Πέισερς. Με το… καλημέρα «έλαμψε» το άστρο του ΛαΜέλο Μπολ (No.3 του draft 2020), ο οποίος μάλιστα αναδείχθηκε και ο κορυφαίος rookie της σεζόν. Η έλευση των Ούμπρε Τζ. και Πλάμλι προσθέτουν εμπειρία και ποιότητα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι προσθήκες των Μπούκναϊτ και Τζόουνς από το φετινό draft, δύο παίκτες πολλά υποσχόμενοι. Κάπως έτσι λοιπόν, οι «σφήκες» έχτισαν ένα ρόστερ με μπόλικο μέλλον, καθώς ενδεικτικό είναι πως διαθέτουν το τέταρτο πιο νεανικό ρόστερ της λίγκας.

Κυριότερες προσθήκες: Κέλι Ούμπρε Τζούνιορ (F, Γουόριορς), Μέισον Πλάμλι (C, Πίστονς), Ις Σμιθ (G, Ουίζαρντς), Τζέιμς Μπούκναϊτ (G, Νο.11 Draft), Κάι Τζόουνς (F/C, Νο.19 Draft), Τζέι Τι Θορ (F, No.37 Draft),

Κυριότερες αποχωρήσεις: Ντεβόντε Γκρέιαμ (G, Πέλικανς), Μάλικ Μονκ (G, Λέικερς), Κόντι Ζέλερ (C, Μπλέιζερς), Μπίσμακ Μπιγιόμπο (C, ελεύθερος), Μπραν Γουάναμεικερ (G, Πέισερς).

Μεγάλο ατού: Ο ΛαΜέλο Μπολ αναμένεται να εξελιχθεί στον star αυτής της ομάδας. Στην παρθενική του σεζόν στο ΝΒΑ έδειξε και με το παραπάνω ότι μπορεί να ηγηθεί των Χόρνετς, έχοντας άξιους συμπαραστάτες τους Ροζιέρ και Χέιγουροντ. Άπαντες φέτος περιμένουν να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο.

Μεγάλο ερωτηματικό: Το μεγάλο… ερώτημα που τίθεται στους Χόρνετς είναι το κατά πόσο μπορούν πλέον να συνυπάρξουν οι Ροζιέρ και Μπολ. Είναι δεδομένο πως ο 20χρονος γκαρντ θα πάρει μεγαλύτερο κομμάτι από τη φετινή «πίτα» των Χόρνετς, τόσο στο εκτελεστικό κομμάτι όσο και στο δημιουργικό. Με τον Ροζιέρ να αποτελεί πέρσι το βασικό «όπλο» (20.4 πόντους), έχει ενδιαφέρον να το πως θα τους «παντρέψει» και τους δύο ο κόουτς Μπορέγκο.

Καλύτερο σενάριο: Μα φυσικά να παρουσιαστούν βελτιωμένοι σε σχέση με πέρσι, να τους «βγουν» τα δύο φετινά υψηλά draft pick και να μπουν στα playoffs, έστω και μέσω της διαδικασίας των play-in.

Χειρότερο σενάριο: Να δυσκολευτεί αρκετά ο ΛαΜέλο Μπολ στον πιο πιο αναβαθμισμένο ρόλο που θα έχει φέτος με περισσότερες ευθύνες, με αποτέλεσμα να οι Χόρνετς να κινηθούν στη μετριότητα και να τερματίσουν κάτω από τη δεκάδα.

Ορλάντο Μάτζικ: Δώσε rebuilding στον… λαό!



Το Ορλάντο έμεινε πέρσι εκτός playoff μετά από δύο διαδοχικές παρουσίες, ολοκληρώνοντας μάλιστα τη σεζόν με το χειρότερο ρεκόρ του από το 2012/13 καθώς μέτρησε μόλις 21 νίκες. Μεσούσης της χρονιάς αποφάσισε να προχωρήσει σε… γερό rebuilding, παραχωρώντας με ανταλλαγή τα 3/5 της βασικής τους πεντάδας (Γκόρντον, Βούτσεβιτς, Φουρνιέ). Η επιλογή του Τζέιλεν Σαγκς στο Νο.5 του φετινού draft, αλλά και εκείνη του Φρανζ Βάγκνερ στο Νο.8 αποτελούν το μέλλον των νεανικών Μάτζικ. Μέσα σε όλα αυτά, έκλεισε και το κεφάλαιο του Στιβ Κλίφορντ, με τον Τζαμάλ Μόσλεϊ να αναλαμβάνει για πρώτη φορά στην καριέρα του το δύσκολο έργο του πρώτου προπονητή.

Κυριότερες προσθήκες: Ρόμπιν Λόπεζ (C, Ουίζαρντς), Ε’τουάν Μουρ (G, Σανς), Τζέιλεν Σαγκς (G, Νο.5 Draft), Φρανζ Βάγκνερ (F, No.8 Draft),

Κυριότερες αποχωρήσεις: Ότο Πόρτερ Τζούνιορ (F, Γουόριος), Ντουέιν Μπέικον (G, Νικς), Τζέιμς Ένις (F, Ελεύθερος), Ντόντα Χολ (C, Μονακό).

Μεγάλο ατού: Διαθέτει το τρίτο πιο νεανικό ρόστερ της κατηγορίας. Σε μια σεζόν που πολύ δύσκολα θα μπορέσει να αποφύγει την τελευταία θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, εμφανίζεται μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους νεαρούς Σαγκς, Βάγκνερ και Κόουλ Άντονι να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους.

Μεγάλο ερωτηματικό: Αν θα μπορέσει να μείνει υγιής η ομάδα του Ορλάντο. Με τους Φουλτζ και Άιζακ να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα τραυματισμών, αλλά και μερικούς ακόμα παίκτες να είναι επιρρεπείς στο να χάνουν παιχνίδια, τίθεται μεγάλο ζήτημα συνοχής και ομοιογένειας.

Καλύτερο σενάριο: Να αποδειχθεί ο Σαγκς ένας έτοιμος και ολοκληρωμένος παίκτης πάνω στον οποίο θα μπορέσουν να χτίσουν τα επόμενα χρόνια. Οι Μάτζικ… ποντάρουν πολλά πάνω στον 20χρονο απόφοιτο του Γκονζάγκα.

Χειρότερο σενάριο: Δύσκολα να υπάρξει… άσχημο σενάριο! Και αυτό διότι στόχος είναι το rebuilding και μια υψηλή επιλογή στα draft του 2022. Επομένως, η «αποτυχία» τη φετινή σεζόν είναι κάτι που στο μέλλον μπορεί να βγει σε καλό για τον οργανισμό του Ορλάντο.

