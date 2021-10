Αφιέρωμα ΝΒΑ: Η Pacific του «βασιλιά» και των φιναλίστ Σανς

Μετά την περιήγησή μας στην Ανατολική Περιφέρεια σε Central, Southeast και Atlantic, σειρά πήρε η Δύση. Η αρχή έγινε με τη Southwest και ακολούθησε η Northwest. Το παζλ ολοκληρώνεται με τις ομάδες της Pacific και τους Λέικερς, Κλίπερς, Σανς, Γουόριορς και Κινγκς.

Λέικερς: Ο «βασιλιάς» και οι βετεράνοι του… πολέμου

Αν και ξεκίνησαν ως πρωταθλητές την περσινή σεζόν, εκείνη κατέληξε σε… φιάσκο για τους Λέικερς. Οι τραυματισμοί κυρίως του ΛεΜπρόν, αλλά και μετά του Άντονι Ντέιβις κόστισαν πολύ ακριβά στην ομάδα του Λος Άντζελες, η οποία δεν κατάφερε ποτέ να συνέλθει και μοιραία αποκλείστηκε στον πρώτο των playoffs της Δύσης από τους μετέπειτα φιναλίστ των Τελικών, Σανς. Αυτό το καλοκαίρι οι «λιμνάνθρωποι» προχώρησαν σε ένα recruiting βετεράνων όπως Γουέστμπρουκ, Άντονι, Ρόντο, Χάουαρντ, Τζόρνταν και άλλων, με τον «βασιλιά» να ηγείται της προσπάθειας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το ζητούμενο για τους Λέικερς θα είναι να παραμείνουν υγιείς στη σεζόν, προκειμένου τουλάχιστον να επιβεβαιώσουν τα προγνωστικά που τους θέλουν να πηγαίνουν στους Τελικούς…

Κυριότερες προσθήκες: Καρμέλο Άντονι (F, Μπλέιζερς), Τρέβορ Αρίζα (G, Χιτ), Κεντ Μπέιζμορ (F, Γουόριορς), Γουέιν Έλινγκτον (G, Πίστονς), Ντουάιτ Χάουαρντ (C, Σίξερς), ΝτιΆντρε Τζόρνταν (C, Νετς), Μαλίκ Μονκ (G, Χόρνετς), Κέντρικ Ναν (G, Χιτ), Ραζόν Ρόντο (G, Κλίπερς), Ράσελ Γουέστμπρουκ (G, Γουίζαρντς).

Κυριότερες αποχωρήσεις: Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ (G, Γουίζαρντς), Άλεξ Καρούζο (G, Μπουλς), Αντρέ Ντράμοντ (C, Σίξερς), Μαρκ Γκασόλ (C, free agent), Μοντρέζλ Χάρελ (C, Γουίζαρντς), Κάιλ Κούζμα (F, Γουίζαρντς), Γουέσλι Μάθιους (G, free agent), Μπεν ΜάκΛεμορ (G, Μπλέιζερς), Μαρκίφ Μόρις (F, Χιτ), Ντένις Σρέντερ (G, Σέλτικς).

Μεγάλο ατού: Φυσικά πρώτος και καλύτερος ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και μετά ακολουθεί η μεγάλη εμπειρία που διαθέτει το υπόλοιπο ρόστερ. Ονόματα και ποιότητα στο σύνολο της ομάδας του Λος Άντζελες υπάρχουν σε… αφθονία, άρα στο χέρι τους είναι να αποδώσουν τα αναμενόμενα και στο παρκέ.

Μεγάλο ερωτηματικό: Όταν έχεις ένα τόσο υπέρλαμπρο ρόστερ το μεγάλο ζήτημα είναι εάν θα «κουμπώσουν» αρμονικά όλα αυτά τα κομμάτια.

Καλύτερο σενάριο: Από την στιγμή που υπάρχει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στο ρόστερ, το καλύτερο σενάριο σε όποια ομάδα και αν αγωνίζεται είναι φυσικά το πρωτάθλημα.

Χειρότερο σενάριο: Να μην πάρουν το πρωτάθλημα.

Κλίπερς: Θα μπορέσουν χωρίς Λέοναρντ;

Οι Κλίπερς έχουν την… κατάρα να βρίσκονται όλα αυτά τα χρόνια στην «σκιά» των συμπολιτών Λέικερς. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα κάνουν μεγάλη προσπάθεια να αποτελέσουν το αντίπαλο δέος του Λος Άντζελες, κάνοντας σταθερά βήματα μπροστά. Μπορεί κάποιος να πει ότι έχουν καθιερωθεί ως μία από τις δυνατές ομάδες της Δύσης. Απόδειξη ήταν η συμμετοχή τους στους τελικούς της περιφέρειας για πρώτη φορά στην ιστορία τους, όπου εκεί αποκλείστηκαν από τους Σανς. Ωστόσο, η φετινή χρονιά αναμένεται πολύ δύσκολη και αρκετοί είναι εκείνοι που πιστεύουν πως πολύ δύσκολα θα υπάρξει ανάλογη επιτυχία με πέρυσι. Ο λόγος; Φυσικά έχει να κάνει με την ενδεχόμενη απουσία του Καγουάι Λέοναρντ, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να χάσει όλη τη σεζόν και δίχως εκείνον οι Κλίπερς θα χάσουν αρκετά μεγάλο μέρος της δύναμής τους.

Κυριότερες προσθήκες: Έρικ Μπλέντσο (G, Γκρίζλις), Χάρι Τζάιλς (C, Μπλέιζερς), Τζάστις Γουίνσλοου (F, Γκρίζλις).

Κυριότερες αποχωρήσεις: Πάτρικ Μπέβερλι (G, Τίμπεργουλβς), ΝτεΜάρκους Κάζινς (C, free agent), Πάτρικ Πάτερσον (F, Μπλέιζερς), Ραζόν Ρόντο (G, Λέικερς).

Μεγάλο ατού: Από τις αποχωρήσεις του καλοκαιριού δεν επλήγησαν ιδιαίτερα οι Κλίπερς. Οπότε υπάρχει ένας καλός κορμός με μπροστάρη τον Πολ Τζορτζ, για να συνεχίσουν στο ίδιο μονοπάτι και φέτος.

Μεγάλο ερωτηματικό: Με την ενδεχόμενη απουσία του Καγουάι Λέοναρντ σχεδόν όλη τη χρονιά είναι πολύ πιθανό να μην έχουν παρόμοια απόδοση με πέρυσι.

Καλύτερο σενάριο: Φυσικά θα ήταν το repeat της προηγούμενης σεζόν, όπου συμμετείχαν στους τελικούς της Δύσης.

Χειρότερο σενάριο: Να μην καταφέρουν να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί και να αποκλειστούν σε κάποιο πρώιμο γύρο των playoffs.

Γουόριορς: Να ‘ταν τα νιάτα δύο φορές

Οι εποχές που οι Γουόριορς ήταν διεκδικητές του τίτλου αποτελούν «περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις». Το 2019 ήταν η τελευταία συμμετοχή της ομάδας του Γκόλντεν Στέιτ σε Τελικούς και από ‘κει άρχισε παράλληλα και η… κατηφόρα τους. Χτυπημένοι από τους τραυματισμούς με κυριότερο αυτόν του Κλέι Τόμπσον, αλλά και την αποχώρηση του Κέβιν Ντουράντ, ο Στεφ Κάρι νιώθει πολύ μόνος στην… τοποθεσία Σαν Φρανσίσκο και αυτό αποτυπώθηκε και στο παρκέ. Στο μεταξύ, αυτό που κόστισε επίσης στους «μαχητές» ήταν και η όχι και τόσο καλή στελέχωση με βάση το rebuilding (που λένε και οι Αμερικανοί), καθώς το «φρέσκο αίμα» που ήρθε, δεν έφερε και την ανάλογη… άνοιξη. Με την ελπίδα, λοιπόν, της επιστροφής του Κλέι Τόμπσον, με μεγάλο ερωτηματικό την κατάστασή του αφού έχει να παίξει δύο χρόνια, οι Γουόριορς ελπίζουν να βγουν από το τέλμα και να γίνουν πρωτίστως μία ανταγωνιστική ομάδα στη Δύση.

Κυριότερες προσθήκες: Νεμάνια Μπιέλιτσα (F, Χιτ), Έιβερι Μπράντλεϊ (G, Ρόκετς), Λάνγκστον Γκάλογουεϊ (G, Σανς), Αντρέ Ιγκουοντάλα (F, Χιτ), Ότο Πόρτερ (G, Μάτζικ).

Κυριότερες αποχωρήσεις: Κεντ Μπέιζμορ (F, Λέικερς), Κέλι Ούμπρε (F, Χόρνετς), Έρικ Πασκάλ (F, Τζαζ).





Μεγάλο ατού: Το όνομα και μόνο Στεφ Κάρι αποτελεί μεγάλο ατού για την κάθε ομάδα. Από εκείνον ξεκινούν όλα και σε εκείνον… τελειώνουν. Αρκεί να ακολουθήσουν φυσικά και οι υπόλοιποι.

Μεγάλο ερωτηματικό: Πιο μεγάλο ερωτηματικό από τον ανενεργό εδώ και μία διετία Κλέι Τόμπσον δεν υπάρχει. Ο εκ των «Splash Brothers» ταλαιπωρήθηκε αρκετά από τους σοβαρούς τραυματισμούς και μένει να φανεί σε τι κατάσταση θα παρουσιαστεί φέτος, όταν με το καλό γυρίσει στα παρκέ.

Καλύτερο σενάριο: Δυστυχώς για τους Γουόριορς οι απαιτήσεις έχουν πέσει συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Το ζητούμενο πλέον για εκείνους είναι να προχωρούν σταθερά. Άρα, να παίξουν κανονικά στα playoffs και να μην αποκλειστούν στα play-in.

Χειρότερο σενάριο: Να πραγματοποιήσουν άλλη μία σεζόν στην… αφάνεια.

Σανς: Με οδηγό την περσινή πορεία και… κουμανταδόρο τον Πολ

Μετά την ιστορική περσινή σεζόν η… όρεξη άνοιξε για τα καλά στους Σανς. Η ομάδα του Φίνιξ προκρίθηκε σε Τελικούς ΝΒΑ για πρώτη φορά έπειτα από το 1993 και με την ίδια «δίψα» θα παλέψουν για μία παρόμοια πορεία, κατακτώντας αυτή τη φορά τον μεγάλο τους στόχο, αφού τους τον στέρησαν οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Βέβαια, από την άλλη αυτό δεν θα είναι τόσο εύκολο, καθώς και ο ανταγωνισμός έχει ανέβει αισθητά, ειδικά στη Δύση. Πάντως, οι βάσεις έχουν μπει από την προηγούμενη σεζόν και το σημαντικό για τους «Ήλιους» είναι πως έμεινε όλος ο εξαιρετικός κορμός με ηγέτες τους Κρις Πολ, Ντέβιν Μπούκερ και ΝτιΆντρε Έιτον, χωρίς να αποχωρήσει και κάποιο από τα υπόλοιπα χρήσιμα… εργαλεία.

Κυριότερες προσθήκες: ΤζαΒέιλ ΜακΓκί (C, Νάγκετς), Έλφριντ Πέιτον (G, Νικς), Λάντρι Σάμετ (G, Νετς).

Κυριότερες αποχωρήσεις: Τζεβόν Κάρτερ (G, Νετς), Τόρεϊ Κρεγκ (F, Πέισερς), Λάνγκστον Γκάλογουεϊ (G, Γουόριορς), Ιτουάν Μουρ (G, Μάτζικ).

Μεγάλο ατού: Η παραμονή του Κρις Πολ πρωτίστως, αλλά και οι πιο ώριμοι Ντέβιν Μπούκερ και ΝτιΆντρε Έιτον είναι μία πολύ καλή αφετηρία για τους Σανς και τον στόχο που έχουν θέσει.

Μεγάλο ερωτηματικό: Η πορεία την περσινή σεζόν ανέβασε πολύ ψηλά τον πήχη στους Σανς. Το μεγάλο ερωτηματικό για εκείνους θα είναι να τους δώσει έξτρα κίνητρο αυτό και όχι να τους προσθέσει πίεση.

Καλύτερο σενάριο: Φυσικά η συμμετοχή ξανά στους Τελικούς του ΝΒΑ και αυτή τη φορά με την ευτυχή κατάληξη, που είναι η κατάκτηση.

Χειρότερο σενάριο: Οτιδήποτε λιγότερο από τη συμμετοχή τουλάχιστον στους τελικούς της Δύσης θα ήταν πισωγύρισμα τους Σανς.

Κινγκς: Ο «φτωχός συγγενής» της Καλιφόρνια

Παίκτες έρχονται, παίκτες φεύγουν και από ουσία τίποτα από τους Κινγκς. Τα χρόνια που η ομάδα του Σακραμέντο ήταν ανταγωνιστική στα playoffs και διεκδικούσε τη συμμετοχή σε Τελικούς φαίνεται να έχουν περάσει… ανεπιστρεπτί. Οι «ιππότες» δεν έχουν στεριώσει πουθενά και σε κανένα πόστο όλα αυτά τα χρόνια. Από παίκτες, προπονητές, ακόμη και τζένεραλ μάνατζερ. Ακολουθούν την πρακτική του «ράβε ξήλωνε» και αυτό φαίνεται στην παρουσία τους στη λίγκα, έχοντας τον ρόλο του… φτωχού συγγενή στην Καλιφόρνια, αφού άλλες ομάδες έχουν προτεραιότητα στην ευρύτερη περιοχή. Το μεγάλο ερωτηματικό για εκείνους ενόψει της νέας σεζόν αποτελεί το εάν θα παρουσιάσουν κάτι νέο και βασικά με προοπτική ή μία από τα ίδια και έχει ο… Θεός.

Κυριότερες προσθήκες: Άλεξ Λεν (C, Γουίζαρντς), Τρίσταν Τόμπσον (C, Σέλτικς), Ντέβιον Μίτσελ (G, ντραφτ).

Κυριότερες αποχωρήσεις: Χασάν Γουαϊτσάιντ (C, Τζαζ), Ντελόν Ράιτ (G, Χοκς).

Μεγάλο ατού: Το θετικό για τους Κινγκς είναι πως το φετινό καλοκαίρι κράτησαν τον κορμό τους με Ντι Άρον Φοξ, Χάρισον Μπαρνς, Μάρβιν Μπάγκλεϊ, Μπάντι Χιλντ και πρόσθεσαν τον έμπειρο Τρίσταν Τόμπσον.

Μεγάλο ερωτηματικό: Ολόκληρος ο οργανισμός Κινγκς είναι ερωτηματικό και ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουν να διαχειριστούν τα εργαλεία που έχουν για να πετύχουν κάτι.

Καλύτερο σενάριο: Σαφέστατα και δεν συγκαταλέγονται στις ομάδες που θα μπουν στην κουβέντα για Τελικούς ή τίτλο. Να παρουσιάσουν ένα ανταγωνιστικό σύνολο στη Δύση θα ήταν το καλύτερο σενάριο για εκείνους.

Χειρότερο σενάριο: Να γίνουν σάκος του… μποξ.

sport-fm.gr