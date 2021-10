Αφιέρωμα ΝΒΑ: Η Central των Μπακς, οι βελτιωμένοι Μπουλς και τα ερωτηματικά

Σε μια σειρά έξι αφιερωμάτων θα παρουσιαστούν όλες οι ομάδες του κορυφαίου πρωταθλήματος.

Η αρχή γίνεται σήμερα με την Central Division των πρωταθλητών Μπακς, τους εμφανώς ενισχυμένους Μπουλς, τους ιδιαίτερα δραστήριους στην offseason Καβαλίερς, αλλά και δύο ομάδες-ερωτηματικά, τους άτυχους Πέισερς και τους σε διαδικασία ανοικοδόμησης Πίστονς.

Μιλγουόκι Μπακς: Δεν χόρτασαν, θέλουν repeat

Οι Μπακς πανηγύρισαν πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια, αλλά δεν θέλουν να μείνουν σε αυτό. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το στίγμα για ακόρεστη δίψα από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Μπορεί οι «ειδικοί» να… προεξοφλούν τελικούς μεταξύ Λέικερς και Νετς και να χρίζουν φαβορί την ομάδα του Μπρούκλιν. Αυτό δεν είναι απαραίτητα αρνητικό για το Μιλγουόκι, που και πέρσι δεν αντιμετωπίστηκε με τον προσήκοντα σεβασμό από τον ανταγωνισμό αλλά χαμογέλασε τελευταίο. Έχοντας διατηρήσει τον ίδιο προπονητή, Μάικ Μπουντενχόλζερ (και… ενισχυμένο μετά το πρωτάθλημα), αλλά και τον ίδιο κορμό, διαθέτοντας τον κορυφαίο (ή εκ των κορυφαίων, τέλος πάντων) παίκτη του κόσμου, τον καθοριστικό Μίντλετον, τον πολύτιμο Χόλιντεϊ και ένα επαρκέστατο supporting cast, ποιος θα κάνει το λάθος να χαρακτηρίσει και φέτος τους Μπακς… αουτσάιντερ; Η ανανέωση συμβολαίου και ο πιθανώς αναβαθμισμένος ρόλος του Θανάση Αντετοκούνμπο, αλλά και η επένδυση στον Γιώργο Καλαϊτζάκη, κάνουν ακόμη πιο ενδιαφέρουσα τη σεζόν που έρχεται.

Κυριότερες προσθήκες: Γκρέισον Άλεν (G, Γκρίζλις), Τζορτζ Χιλ (G, Σίξερς), Ρόντνεϊ Χουντ (G/F, Ράπτορς), Σέμι Ογελέγε (F, Σέλτικς), Γιώργος Καλαϊτζάκης (G, Παναθηναϊκός).

Κυριότερες αποχωρήσεις: Πι Τζέι Τάκερ (F, Χιτ), Μπριν Φορμπς (G, Σπερς), Σαμ Μέριλ (G, Γκρίζλις), Τζεφ Τιγκ (G, ελεύθερος), Αξέλ Τουπάν (F, ελεύθερος).

Μεγάλο ατού: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αλλά όχι μόνο αυτός. Τα «ελάφια» διαθέτουν τον καλύτερο παίκτη της τελευταίας τριετίας στο ΝΒΑ, αλλά ταυτόχρονα διατήρησαν γύρω του σχεδόν όλα κομμάτια του παζλ, με κυριότερους πυλώνες τους Μίντλετον και Χόλιντεϊ.

Μεγάλο ερωτηματικό: Ο Πι Τζέι Τάκερ είναι ο μοναδικός παίκτης βασικού κορμού που αποχώρησε το καλοκαίρι. Ο 36χρονος πρόσφερε σπουδαίες υπηρεσίες ως ρολίστας και είναι άγνωστο αν ο Ογελέγε μπορεί να καλύψει το κενό στα hustle plays.

Καλύτερο σενάριο: Μα, τι άλλο, από το repeat. Οι Μπακς έχουν τον ίδιο κορμό με την ομάδα που έφτασε στη Γη της Επαγγελίας μετά από μισό αιώνα και δείχνουν ικανοί να τα καταφέρουν, παρότι ο ανταγωνισμός θα είναι πιο ισχυρός. Η συνταγή που έφερε τον τίτλο, γιατί να μην τα καταφέρει ξανά;

Χειρότερο σενάριο: Να μην προχωρήσουν πέρα από τα ημιτελικά της Ανατολής. Η περιφέρεια έχει ισχυροποιηθεί σημαντικά με Νετς, Χιτ και όχι μόνο να δείχνουν πολύ ισχυροί και διψασμένοι για να εκθρονίσουν τα «ελάφια».

Σικάγο Μπουλς: Ριζικές αλλαγές με στόχο την επιστροφή

Οι Μπουλς μετά από τέσσερις διαδοχικές σεζόν εκτός playoffs και πολύ μακριά από την οκτάδα συνέχισαν το καλοκαίρι τη ριζική ανανέωση που άρχισε από το Μάρτιο. Ο Αρτούρας Καρνισόβας, ιθύνων νους της ομάδας, πήρε σημαντικές αποφάσεις για την κατεύθυνση του Σικάγο, προκειμένου να παρέχει στον Μπίλι Ντόνοβαν τα κατάλληλα υλικά. Δίπλα στον απελπιστικά μόνο μέχρι πρότινος ΛαΒίν προστέθηκαν παίκτες κλάσης όπως οι ΝτεΡόζαν και Βούτσεβιτς, ενώ ο Λόνζο Μπολ θα κληθεί να βάλει σε τάξη το πλούσιο επιθετικό ταλέντο της ομάδας. Στο ρόστερ προστέθηκαν και αξιόλογοι ρολίστες, όπως οι Μπράντλεϊ, Καρούσο και Τζόουνς, ενώ ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το πρότζεκτ του 22χρονου φόργουορντ/σέντερ Μάρκο Σιμόνοβιτς. Στόχος δεν είναι άλλος από την επιστροφή στα playoffs και μοιάζει εφικτός, αλλά όχι εύκολος.

Κυριότερες προσθήκες: Λόνζο Μπολ (G, Πέλικανς), Τόνι Μπράντλεϊ (C, Θάντερ), Άλεξ Καρούσο (G, Λέικερς), Τάιλερ Κουκ (PF, Πίστονς), ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν (G/F, Σπερς), Στάνλεϊ Τζόνσον (F, Ράπτορς), Ντέρικ Τζόουνς (F, Μπλέιζερς), Μάρκο Σιμόνοβιτς (F, Μέγκα Μπάσκετ), Ματ Τόμας (SG, Τζαζ),

Κυριότερες αποχωρήσεις: Αλ-Φαρούκ Αμίνου (F, Σπερς), Ράιαν Αρτσιντιάκονο (G, Σέλτικς), Κριστιάνο Φελίσιο (C, Ουλμ), Λάουρι Μάρκανεν (PF, Καβαλίερς), Τόμας Σατοράνσκι (G, Πέλικανς), Γκάρετ Τεμπλ (F, Πέλικανς), Ντάνιελ Τάις (C, Ρόκετς), Ντένζελ Βάλενταϊν (SG, Καβαλίερς), Θάντεους Γιανγκ (PF, Σπερς).

Μεγάλο ατού: Το πλούσιο επιθετικό ταλέντο. Οι Μπουλς διαθέτουν τρεις παίκτες που μπορούν σε κάθε βραδιά να φτάσουν εύκολα σε 20+ πόντους, στα πρόσωπα των ΛαΒίν, ΝτεΡόζαν και Βούτσεβιτς.

Μεγάλο ερωτηματικό: Η αμυντική συμπεριφορά των Μπουλς. Τουλάχιστον η πρώτη πεντάδα διαθέτει παίκτες που δεν είναι ανάλογα καλοί στην άμυνα, όπως οι ΛαΒίν, ΝτεΡόζαν και Βούτσεβιτς. Ο Μπίλι Ντόνοβαν θα πρέπει να βρει την ισορροπία και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Καλύτερο σενάριο: Οι Μπουλς βρίσκουν χημεία, επιστρέφουν στα playoffs και φτάνουν ως τα ημιτελικά της Ανατολής.

Χειρότερο σενάριο: Με προβλήματα στην άμυνα και τις ισορροπίες στην ομάδα, το Σικάγο δυσκολεύεται στην εξαιρετικά ανταγωνιστική Ανατολή και δεν μπαίνει ούτε στα play in μένοντας για πέμπτο χρόνο σερί εκτός playoffs.

Κλίβελαντ Καβαλίερς: Ενισχυμένοι, αλλά… φτάνει;

Η μετα-Λεμπρόν Τζέιμς εποχή αποδείχτηκε πολύ δύσκολη, με τους Καβαλίερς να τερματίζουν στις τρεις σεζόν που προηγήθηκαν από τη 13η ως τη 15η θέση της Ανατολής. Φέτος τα πράγματα δείχνουν πιο αισιόδοξα για το Κλίβελαντ. Ο Τζέι Μπι Μπίκερσταφ έχει στα χέρια του ένα πολύ ενισχυμένο ρόστερ. Ο Ρούμπιο με… κάλυψη τον Πάνγκος ήρθαν για να προσφέρουν «κουμάντο» στο παιχνίδι, ο Μάρκανεν θα κάνει restart δίνοντας σιγουριά στα ερωτηματικά που εγείρει η παρουσία του Λοβ, ενώ ο Μόμπλεϊ που επελέγη στο «3» του ντραφτ θα συνθέσει με τον Άλεν ένα δυνατό δίδυμο στο «5». Γκάρλαντ και Σέξτον θα επωμιστούν και πάλι το περισσότερο επιθετικό βάρος, αλλά πλέον η πλαισίωσή τους είναι πολύ καλύτερη.

Κυριότερες προσθήκες: Λάουρι Μάρκανεν (PF, Μπουλς), Τάκο Φαλ (C, Σέλτικς), Έβαν Μόμπλεϊ (C, ντραφτ), Κέβιν Πάνγκος (G, Ζενίτ), Ρίκι Ρούμπιο (G, Τίμπεργουλβς), Ντένζελ Βάλενταϊν (SG, Μπουλς).



Κυριότερες αποχωρήσεις: Ματ Ντελαβεντόβα (G, Μέλμπουρν Γιουνάιτεντ), Νταμιέιν Ντότσον (SG, ελεύθερος), Αϊζέια Χάρτενσταϊν (PF/C, Κλίπερς), Λάρι Νανς Τζούνιορ (PF/C, Μπλέιζερς), Τορίν Πρινς (F, Τίμπεργουλβς), Άντερσον Βαρεζάο (C, ελεύθερος).

Μεγάλο ατού: Το ρόστερ έχει αναβαθμιστεί ξεκάθαρα σε κομβικές θέσεις με κινήσεις όπως του Ρούμπιο, του Μάρκανεν και του Μόμπλεϊ διαθέτοντας πολύ περισσότερες λύσεις σε σχέση με πέρσι.

Μεγάλο ερωτηματικό: Η ομάδα διαθέτει πολλούς ποιοτικούς παίκτες, αλλά αρκετοί εξ αυτών έχουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως οι Γκάρλαντ και Σέξτον στην περιφέρεια, Μάρκανεν και Λοβ στο «4» και Άλεν και Μόμπλεϊ στο «5».

Καλύτερο σενάριο: Οι προσθήκες να μεταμορφώσουν τους Καβαλίερς και να φτάσουν στα playoffs, έστω και μέσω play in.

Χειρότερο σενάριο: Να μη «δέσει» το γλυκό και να μείνουν ξανά πολύ μακριά από τη δεκάδα.

Ιντιάνα Πέισερς: Την υγειά μας να’ χουμε…

Η ομάδα που πέρσι τέτοια εποχή θεωρείτο από πολλούς ικανή να φτάσει πολύ ψηλά στα playoffs, πέρασε… κάτω από τον πήχη. Η ατυχία έπαιξε τεράστιο ρόλο σε αυτό, καθώς ο Γουόρεν έπαιξε σε μόλις τέσσερα ματς λόγω τραυματισμού (και ακόμη δεν έχει επανέλθει), ο ΛεΒέρτ υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης όγκου στο νεφρό, ενώ πολλά παιχνίδια έχασαν και οι Μπρόγκντον, Τέρνερ και Σαμπόνις. Η επιστροφή του Ρικ Καρλάιλ στον πάγκο μετά από 14 χρόνια είναι ένα μεγάλο «συν», αλλά χρειάζεται και υγεία για να επιστρέψουν, σε πρώτη φάση, στα playoffs μετά την απουσία που πήραν την περασμένη σεζόν. Στην offseason η Ιντιάνα ήταν «ήσυχη», καθώς πέρα από τους ρολίστες Κρεγκ και Γουοναμέικερ πόνταρε κυρίως στα πικ των Ντουάρτε («13») και Τζάκσον («22»).

Κυριότερες προσθήκες: Τόρεϊ Κρεγκ (G/F, Σανς), Μπραντ Γουοναμέικερ (G, Γουόριορς), Κρις Ντουάρτε (G/F, ντραφτ), Αϊζέια Τζάκσον (PF, ντραφτ), Κίφερ Σάικς (G, Μέλμπουρν Φίνιξ).

Κυριότερες αποχωρήσεις: Άαρον Χόλιντεϊ (G, Γουίζαρντς), Νταγκ ΜακΝτέρμοτ (F, Σπερς),

Μεγάλο ατού: Οι ελάχιστες αλλαγές στον κορμό σε σχέση με πέρσι, σε συνδυασμό με την επιστροφή του Ρικ Καρλάιλ στον πάγκο μετά από 14 χρόνια θα είναι τα δύο μεγάλα όπλα των Πέισερς.

Μεγάλο ερωτηματικό: Τι άλλο, μα, η υγεία; Οι Πέισερς είδαν τους «βασικούς» τους να χάνουν μεγάλα κομμάτια της σεζόν με τραυματισμούς ή προβλήματα υγείας. ΛεΒερτ και Γουόρεν, δε, είναι άγνωστο πότε θα επιστρέψουν και σε τι κατάσταση.

Καλύτερο σενάριο: Να μην αποψιλωθεί και πάλι το ρόστερ από τραυματίες, να επιδράσει άμεσα η παρουσία του Ρικ Καρλάιλ και οι Πέισερς να φτάσουν άνετα στα playoffs και τουλάχιστον ως τα ημιτελικά της Ανατολής.

Χειρότερο σενάριο: Με τους τραυματίες να μην επανέρχονται στα παλιά τους στάνταρ και ελάχιστες ενέσεις ποιότητας το καλοκαίρι, οι Πέισερς μένουν και πάλι εκτός playoffs.

Ντιτρόιτ Πίστονς: Rebuilding και… Άγιος ο Θεός

Μετά από δύο απογοητευτικές σεζόν με 20 νίκες, οι Ρόκετς επενδύουν στο μέλλον. Η επιλογή του Κέιντ Κάνιγχαμ στο νούμερο ένα του ντραφτ αποτελεί αχτίδα φωτός για μια ομάδα που διαθέτει έντεκα παίκτες μέχρι 23 ετών. Ο γκαρντ από το Οκλαχόμα Στέιτ θα έχει το χρόνο και το ρόλο που θέλει για να εξελιχθεί από τον Ντουέιν Κέισι, όπως επίσης και οι «παλιοί» νέοι Χέιζ, Μπέι και Στιούαρτ. Ο Τζέραμι Γκραντ παραμένει ο πιο έτοιμος να ηγηθεί της ομάδας, ενώ «βετεράνοι» όπως οι Ολίνικ, Τζόζεφ και Λάιλς θα προσφέρουν την εμπειρία τους σε ένα νεανικό σύνολο από το οποίο δεν υπάρχουν ουσιαστικές απαιτήσεις.

Κυριότερες προσθήκες: Κέιντ Κάνιγχαμ (G, ντραφτ), Λούκα Γκάρζα (C, ντραφτ), Αϊζέια Λίβερς (F, ντραφτ), Τρέι Λάιλς (F, Σπερς), Κέλι Ολίνικ (PF, Ρόκετς), Ντέρικ Γουόλτον (G, Βιλερμπάν).

Κυριότερες αποχωρήσεις: Γουέιν Έλινγκτον (SG, Λέικερς), Μέισον Πλάμλι (C, Χόρνετς), Ντένις Σμιθ (G, Μπλέιζερς), Τάιλερ Κουκ (PF, Μπουλς), Σεκού Ντουμπουγιά (F, ελεύθερος), Τζαλίλ Οκαφόρ (C, Χοκς),

Μεγάλο ατού: Φυσικά ο Κέιντ Κάνιγχαμ. Το νούμερο «1» του ντραφτ θεωρείται έτοιμος παίκτης και θα κληθεί να ηγηθεί της ομάδας του, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη πίεση για άμεσα αποτελέσματα.

Μεγάλο ερωτηματικό: Πώς θα λειτουργήσει το δίδυμο Κάνιγχαμ-Χέιζ; Τόσο ο ρούκι όσο και ο δευτεροετής Γάλλος έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά και είναι άγνωστο αν μπορούν να συνυπάρξουν ευεργετικά στα γκαρντ για το σύνολο.

Καλύτερο σενάριο: Οι «νέοι» να εξελιχθούν μέσα στη σεζόν σε πρωταγωνιστές και οι Πίστονς να τερματίσουν στη δωδέκατη θέση της Δύσης.

Χειρότερο σενάριο: Η σεζόν να εξελιχθεί σε μεταβατική/πειραματική, κάτι σαν τους… Θάντερ του 2020/21, με το Ντιτρόιτ να καταλήγει ξανά στον πάτο της Ανατολής με ένα ρεκόρ εφάμιλλο του περσινού 20-52.