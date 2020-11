Αδιανόητο: Ο Αζάρ έχει περισσότερους τραυματισμούς απ’ ότι γκολ και ασίστ μαζί! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Δυστυχώς για τον Εντέν Αζάρ, η θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν εξελίσσεται καθόλου καλά.

Ο Βέλγος άσος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τραυματισμούς και θα χάσει ακόμη 20 μέρες αγωνιστικής δράσης με τη «Βασίλισσα», εξαιτίας προβλήματος που αποκόμισε στην αναμέτρηση με την Αλαβές.

Σε 1,5 χρόνο παρουσίας στη Ρεάλ, ο Αζάρ έχει καταφέρει μόλις 6 μήνες να μείνει μακριά από τραυματισμούς. Και να είναι απόλυτα υγιής. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν, σε Ισπανία (La Liga) και Ευρώπη (Champions League), έχει σκοράρει 3 γκολ και έχει μοιράσει 4 ασίστ. Οι συνολικοί τραυματισμοί του όμως, από τη στιγμή που πήρε τη μεταγραφή από την Τσέλσι στη Ρεάλ είναι 9.

Συνεπώς, οι τραυματισμοί του Αζάρ είναι περισσότεροι από τα γκολ του και τις ασίστ του στους «μερένχες». Απίστευτο.

Eden Hazard has had more injuries (9) than goals and assists (7) since leaving Chelsea for Real Madrid. pic.twitter.com/LkAEuiHVGB

— ESPN FC (@ESPNFC) November 30, 2020