Ο Τζάστιν Σίμονς έκανε μια απίστευτη τάπα στο Σάσαρι-Λούντβιγκσμπουργκ.

Έτοιμος για το βραβείο της τάπας της χρονιάς είναι ο Τζάστιν Σίμον της Λούντβιγκσμπουργκ, αφού ο Αμερικανός έκοψε τα όνειρα του αντιπάλου του με εμφατικό τρόπο στο BCL!

Δείτε το βίντεο:

💀⛔ BLOCK OF THE ENTIRE HISTORY OF THE #BASKETBALLCL ⛔💀@simon_Says_so @MHP_RIESEN pic.twitter.com/dHU1KzO7Tg

— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 8, 2021