«Αδειάζει» Μάζιτς ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου: «Αν ήθελε να παρευρεθεί εμείς δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα»

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Aνακοίνωση εξέδωσε ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου με την οποία παίρνει θέση για τη δήλωση του Μίλοραντ Μάζιτς, που είπε πως δεν προσκλήθηκε στη συνάντηση με τα σωματεία.

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