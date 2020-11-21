35άρης Σακέττι (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Ανάρτηση Απόλλωνα με ευχές στον Εστεμπάν Σακέτι που έχει σήμερα τα γενέθλια του.

«Ολόκληρη η οικογένεια του Απόλλωνα Λεμεσού, εύχεται στον ποδοσφαιριστή της ομάδας μας Εστεμπάν Σακέτι χρόνια πολλά για τα 35α του γενέθλια (21/11/1985)».

 