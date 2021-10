12/10/1991: «Το όνειρο γίνεται πραγματικότητα!» (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Σαν σήμερα το 1991 το γήπεδο «Αμμόχωστος», το σπίτι της Νέας Σαλαμίνας στην προσφυγιά, άνοιγε τις… πύλες του για να υποδεχθεί τους φιλάθλους.

Αναλυτικά:

Σάββατο 12 Οκτωβρίου 1991 – Στάδιο Αμμόχωστος

Εντυπωσιακό ντεμπούτο με νίκη 4-1 απέναντι στον Ευαγόρα Παφου.

Το όνειρο γίνεται πραγματικότητα!

«30 χρόνια μετά λοιπόν. Το προσωρινό μας σπίτι στην προσφυγιά, όπου έκτισαν και συντηρούν μέχρι και σήμερα από το υστέρημα τους οι περήφανοι Σαλαμιναίοι. Περήφανοι Σαλαμιναίοι, περήφανοι Αμμοχωστιανοί, διασκορπισμένοι σε όλη την Κύπρο, περιμένοντας κάθε Σαββατοκύριακο να ανταμώσουμε όλοι μαζί. Εδώ, όπου σε κάθε παιχνίδι μπορεί να χαιρόμαστε με μια νίκη, να λυπόμαστε με μια ήττα, να εκνευριζόμαστε με μια κακή εμφάνιση, αλλά κάθε φορά θα ζωντανεύει η Αμμόχωστος μέσα στον καθένα μας».

Υ.Γ: FAMAGUSTA IT’S AN HONOUR TO REPRESENT YOU