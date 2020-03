Βλέπεις γκολ στο Ολυμπιακός-Γουλβς; Πόνταρε στην Megabet Plus

Υπό την σκιά του κορονοϊού θα διεξαχθεί σήμερα το παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού και Γουλβς για τους «16» του Γιουρόπα Λιγκ.

Το ματς θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, παρά το αίτημα της αγγλικής ομάδας για αναβολή. Και οι δύο ομάδες θέλουν να πάρουν το προβάδισμα πρόκρισης. Η Γουλβς έχει σκοράρει σ’ όλα τα εκτός έδρας ματς του Γιουρόπα Λιγκ, ενώ και ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που δε θα φοβηθεί το παιχνίδι, μπορεί να βρει ένα γκολ.

Επιλέγουμε G/G σε απόδοση 2.00 στην Megabet Plus. Η επιλογή του over 2.5 γκολ είναι 2.31, ενώ για το under 2.5 γκολ είναι 1.59. Ο άσος έχει απόδοση 3.32, ενώ το διπλό για νίκη της Γουλβς είναι στο 2.30. Όσον αφορά το ισόπαλο αποτέλεσμα, η απόδοση είναι στο 3.13.

