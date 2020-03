Τρομερός Μουρίνιο, βοηθάει τους ηλικιωμένους στο Λονδίνο! (ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος προπονητής, εν μέσω πανδημίας, έκανε μια πολύ ωραία κίνηση, καθώς βρέθηκε σε φιλανθρωπικό οργανισμό, με σκοπό να δώσει φαγητό σε ηλικιωμένους, που λόγω του κορωνοϊού, δεν κάνει να βγουν από τα σπίτια τους στο Λονδίνο.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Jose Mourinho is delivering food to help the elderly affected by the coronavirus outbreak in London. pic.twitter.com/vH6vci5CCL

❤️ Massive respect for José Mourinho who today was out delivering food to a charity that helps elderly people who are struggling due to the Coronavirus pandemic! pic.twitter.com/eDzWjXnInR

— CheekySport (@CheekySport) March 23, 2020