Το τάκλιν στον Κριστιάνο στοίχισε μια καριέρα σε έναν 18χρονο (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Ο Μανού Ερνάντο αγωνίζεται με την μορφή δανεισμού από την Ρεάλ Μαδρίτης στην Σανταντέρ. Η ιστορία του θα μπορούσε να είναι διαφορετική, αλλά το timing δεν τον βοήθησε. Λάθος ώρα, λάθος στιγμή; Μάλλον λάθος άνθρωπος. Στα 18 του χρόνια, ο Ερνάντο ακολουθούσε το πρόγραμμα προπόνησης της πρώτης ομάδας. Η Ρεάλ ήταν εκτός μάχης τίτλου, αλλά στον δρόμο για ένα ακόμη Champions League, το οποίο και κατέκτησε για τρίτη σερί σεζόν.

Training | Zidane called on the Castilla stars Manu Hernando, Tejero and Feuillassier as well as the Under-19s goalkeeper Darío. pic.twitter.com/safgWykoCA

Πριν φτάσουμε εκεί, στη διάρκεια ενός προπονητικού προγράμματος ο Ζινεντίν Ζιντάν χώρισε τους παίκτες του σε δύο ομάδες. Σκοπός προφανώς ένα εσωτερικό ‘διπλό’ με χαρακτήρα άσκησης. Με την μπάλα διεκδικήσιμη, ήρθε μια φάση που ενδεχομένως στοίχισε στον Μανού Ερνάντο. Η δυνατή του προβολή έριξε στο χορτάρι τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Που σηκώθηκε φανερά εκνευρισμένος από την επιλογή του νεαρού συμπαίκτη του να πάει στη μπάλα με τα… χίλια.

Ο Ερνάντο απολογήθηκε στον Πορτογάλο σταρ και το ‘διπλό’ συνεχίστηκε. Αυτό που δεν ήξερε εκείνη τη στιγμή ο 18χρονος, είναι πως αυτή ήταν και η τελευταία προπόνηση που έκανε με την πρώτη ομάδα της Ρεάλ. Επέστρεψε στις ρεζέρβες και έφυγε τον περασμένο Γενάρη δανεικός για την Σανταντέρ.

MARCA: Manu Hernando will leave Real Madrid Castilla and join Luca Zidane at Racing Santander on loan for the remainder of the 2019/20 season. pic.twitter.com/3KvGbMePiC

