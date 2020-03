Το… «ΟΝΕΙΡΟ» του Μπέκαμ έχει Ρονάλντο και Μέσι!

Πριν η σεζόν μπει στο ‘ψυγείο’ ελέω κορονοϊού σε όλη -σχεδόν- την Ευρώπη, ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετρούσε 25 γκολ σε 32 συμμετοχές με την φανέλα της Γιουβέντους, σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Champions League. Έχοντας κλείσει τα 35, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αποδεικνύει πως ακόμη είναι σε θέση να κάνει την διαφορά και δικαίως θεωρείται ένας ποδοσφαιριστής – φαινόμενο, καταφέρνοντας να βρίσκεται στο κορυφαίο επίπεδο εδώ και 15 περίπου χρόνια…

Το συμβόλαιο του CR7 με την Γιουβέντους ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2022. Ασχέτως με την κατάληξη της φετινής σεζόν ελέω COVID-19, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως η ‘γηραιά κυρία’ θέλει να τον διατηρήσει στο ρόστερ της και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Πιθανότατα και το τέλος της σεζόν 2020-2021 θα βρει τον Ρονάλντο στην ομάδα του Τορίνο, ωστόσο καθόλου σίγουρο δεν είναι τι θα γίνει από εκεί και μετά. Έστω κι αν οι δύο πλευρές θα δεσμεύονται με έναν ακόμη χρόνο συνεργασίας.

Την Δευτέρα (16/03) το αξιόπιστο ‘Don Balon’, επικαλούμενο αποκλειστικές του πληροφορίες, έγραψε πως ο Πορτογάλος σταρ έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με την Ίντερ Μαϊάμι του Ντέιβιντ Μπέκαμ για να συνεχίσει την καριέρα του στο MLS από το 2021.

According to reports, Juventus forward Cristiano Ronaldo has agreed to join #MLS side Inter Miami next summer. #ForzaJuve pic.twitter.com/7RtANZIiU4 — SBOBET (@SBOBET) March 16, 2020

“Ξέρω ότι πολλοί παίκτες μετακομίζουν εκεί. Νομίζω πως η MLS γίνεται ολοένα και καλύτερη. Αναπτύσσεται. Είναι καλό για εμένα και για νεότερους παίκτες, γιατί μια μέρα μπορεί να θελήσουμε να αγωνιστούμε εκεί. Επομένως είναι θετικό πως το ποδόσφαιρο εκεί μεγαλώνει. Αυτό που συμβαίνει εκεί είναι σπουδαίο, φανταστικό. Ίσως στο μέλλον να είναι μια καλή προοπτική για εμένα να παίξω εκεί. Το σκέφτομαι, σίγουρα, καθώς όπως είπα το άθλημα εκεί γίνεται συνεχώς καλύτερο. Οπότε γιατί όχι; Πιστεύω πως αυτή η προοπτική ίσως καταστεί πιθανή στο μέλλον”, είχε πει ο Ρονάλντο το 2016.

Λίγο αργότερα τα είχε… μαζέψει. “Στο μυαλό μου, θέλω να τελειώσω την καριέρα μου στο υψηλότερο επίπεδο. Θέλω να σταματήσω με αξιοπρέπεια σε έναν καλό σύλλογο. Αυτό δεν σημαίνει πως το να πάω στο Κατάρ ή τις ΗΠΑ δεν είναι καλό, αλλά δεν φαντάζομαι τον εαυτό μου εκεί”. Οι Λος Άντζελες Γκάλαξι είχαν συνδεθεί με τον Ρονάλντο, ωστόσο η μετακίνηση του στην Γιουβέντους ‘πάγωσε’ τα σενάρια μετακόμισης του Πορτογάλου σταρ στην άλλα πλευρά του Ατλαντικού.

Μόνο που ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είχε πάντα μεγαλόπνοα σχέδια για την Ίντερ Μαϊάμι, έστω κι αν κάθε φορά που άνοιγε αυτή η κουβέντα κρατούσε τη μπάλα χαμηλά. Με τον Άγγλο συνιδιοκτήτη του αμερικάνικου συλλόγου να έχει την δική του λίστα ευχών, που πέραν του CR7 περιλαμβάνει και τον Λιονέλ Μέσι!

Inter Miami FC owner David Beckham has reiterated his desire to sign the likes of Lionel Messi and Cristiano Ronaldo for his MLS club. Full story: https://t.co/xtHm8wR4jM pic.twitter.com/UM10jQ8aw8 — Kick Off (@KickOffMagazine) February 28, 2020

Ο Μπέκαμ θέλει να κάνει αυτό που πολλοί έχουν συζητήσει, λίγοι έχουν έστω ονειρευτεί, αλλά κανείς δεν έχει τολμήσει να επιχειρήσει. Το καλοκαίρι 2021 ο Ρονάλντο θα περπατάει ήδη τα 37, ενώ ο ‘Pulga’ θα κλείνει τα 34. Αν προηγουμένως δεν έχει ανανεώσει το συμβόλαιο του με την Μπαρτσελόνα, τότε θα βρίσκεται σε καθεστώς free agent. Ούτως ή άλλως οι σχέσεις του Αργεντίνου με την νυν διοίκηση των ‘μπλαουγκράνα’ μόνο καλές δεν είναι. Έτσι τα σενάρια φυγής του υπάρχουν πάντα στο τραπέζι, έστω κι αν το ενδεχόμενο αυτό δεν συγκεντρώνει παρά ελάχιστες πιθανότητες. Δεν είναι λίγοι όσοι εικάζουν πως στόχος του Μέσι είναι να μην επανεκλεγεί ο Τζουζέπ Μαρία Μπαρτομέου στις επικείμενες προεδρικές εκλογές…

Αξιολογώντας την κατάσταση, ο Μπέκαμ πιστεύει -χωρίς να το φωνάζει- πως έχει μια ρεαλιστική πιθανότητα να εμφανίσει στην MLS το κορυφαίο δίδυμο στην ιστορία της λίγκας, ίσως και του αθλήματος.

“Όλοι έχουν μια λίστα ευχών, όλοι! Αλλά αν δεις τον τρόπο που παίζουν ακόμη ο Λίο και ο Κριστιάνο, ακόμη κι αν πρόκειται για το τελευταίο στάδιο της καριέρας τους, είναι λες και δεν επηρεάζονται. Παίζουν σε τόσο υψηλό επίπεδο, που μοιάζει δύσκολο να φύγουν από τους συλλόγους τους. Αλλά θα δούμε. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο”, δήλωνε προ ολίγων μηνών ο Μπέκαμ.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ του ‘Don Balon’ και ο Ρονάλντο φορέσει την φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι το 2021, ο Μπέκαμ θα έχει πετύχει το πρώτο αποφασιστικό βήμα για να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα. Μετά θα πρέπει να πείσει τον Μέσι να αφήσει την Βαρκελώνη και να μετακομίσει στην MLS. Σίγουρα στο ψηστήρι θα μπει και ο CR7. Και τότε ίσως αυτό που για πολλούς μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, να πάρει σάρκα και οστά…

David Beckham hopped on @FallonTonight & discussed the rumors he’s recruiting Cristiano Ronaldo and Messi to join @InterMiamiCF. 👀pic.twitter.com/TZ6G9WS5gf — Major League Soccer (@MLS) February 27, 2020

