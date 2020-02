To μηνιάτικο του Μέσι αγοράζει δυο Ρονάλντο

Η «χαρά του παιχνιδιού» είναι μια ατάκα που συχνά-πυκνά ακούγεται σε δημόσιες τοποθετήσεις, όμως όταν αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις ενός ποδοσφαιριστή για την ανανέωση του συμβολαίου του, τότε όλα αυτά τα ρομαντικά πηγαίνουν περίπατο. Η Equipe δημοσίευσε (και αναδημοσίευσε η ισπανική AS) μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα λίστα με τις μηνιαίες απολαβές των κορυφαίων ποδοσφαιριστών του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, αλλά και των προπονητών. Στην κορυφή όλων, βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι, ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται στη 2η θέση, με ποσά που προκαλούν αίσθηση. Ας δούμε τις σχετικές μικτές μηνιαίες απολαβές ανά ποδοσφαιριστή:

The highest-paid Ligue 1 players all play for PSG 💰

(via @lequipe) pic.twitter.com/vxhFPKxzwj

— ESPN FC (@ESPNFC) February 7, 2020