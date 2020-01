Τα 24 εκατομμύρια της Τότεναμ για τον φορ που τρεφόταν με… κρεμμύδια για δύο χρόνια!

Χάρη στα 11 γκολ από 16 συμμετοχές με τη Φενέρμπαχτσε ο 25χρονος Βέντατ Μουρίκι φιγουράρει στην τρίτη θέση των σκόρερ του τουρκικού πρωταθλήματος. Είναι το 1/7 των -συνολικά- 70 τερμάτων που έχει πετύχει στα 5.5 χρόνια του στη γείτονα χώρα, αλλά επίδοση επαρκέστατη προκειμένου η Τότεναμ του Ζοζέ Μουρίνιο να έχει μπει, τις τελευταίες ημέρες, στη διαδικασία διαπραγμάτευσης προσφέροντας ούτε λίγο ούτε πολύ 24 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του. Έχοντας προηγουμένως αποτύχει να αγοράσει τον Έντισον Καβάνι από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Εφόσον η συμφωνία με τους Λονδρέζους ολοκληρωθεί, ο θηριώδης Κοσοβάρος στράικερ των 194 εκατοστών και των 92 κιλών, ένας καλογυμνασμένος ποδοσφαιριστής με εκτόπισμα, δύναμη και εξαιρετική κίνηση στο χώρο, θα έχει εκπληρώσει το μεγαλύτερο όνειρο που έκανε ως παιδί.

Fantastic Goal by Vedat Muriqi ⚽️

This king can not be stopped.💪🇽🇰@team_kosovo @MuriqiVedat @KosovansAbroad @DardanianFooty @kosovanfooty_EN @FootballKosovar @FFK_KS pic.twitter.com/rKk84WFZUN

— Tovci is not a Football Scout 🙁 (@KosovanWonders) 18 Ιανουαρίου 2020