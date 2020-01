«Σεληνιασμένος» στην πρεμιέρα του ο Τσιτσιπάς (ΒΙΝΤΕΟ)

Μόλις πέντε γκέιμ έχασε από τον Σαλβατόρε Καρούζο ο Στέφανος Τσιτσιπάς και προκρίθηκε πανηγυρικά στον δεύτερο γύρο του Australian Open! Αποστολή στη Μελβούρνη: Βίκυ Γεωργάτου.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας όλων των εποχών «υπέταξε» τον Ιταλό με 6-0, 6-2, 6-3 και θα περιμένει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Φίλιπ Κολσράιμπερ και τον Μάρκος Τζιρόν στη φάση των «64» της διοργάνωσης.

Ο Στέφανος σίγουρα εμπνέεται στη Μελβούρνη, αλλά έχει εκεί και ένα επιπλέον όπλο σε σχέση με τους αντιπάλους: την (υπερβολικά) ενθουσιώδη ελληνική εξέδρα!

Οι Έλληνες της Αυστραλίας κάνουν για μια ακόμα χρονιά έντονη την παρουσία τους και, έστω και αν ξεφεύγουν πολύ συχνά, σίγουρα καταφέρνουν να… εκνευρίσουν τον αντίπαλο.

Αν καταφέρνουν να βοηθήσουν και τον Στέφανο; Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά, διότι ο 21χρονος τενίστας φαίνεται να είναι απόλυτα προσηλωμένος στο δικό του παιχνίδι και να μη δίνει και πολλή σημασία στον κόσμο!

Μπήκε, λοιπόν, πολύ συγκεντρωμένος στον αγώνα και, έχοντας μάλλον στο πίσω μέρος του μυαλού και τις δύο προηγούμενες αποτυχημένες του πρεμιέρες σε Grand Slams (Λονδίνο, Νέα Υόρκη), έκανε το τέλειο σετ! Το είπε και ο ίδιος στην on court συνέντευξή του…

Στη συνέχεια ο Καρούζο έγινε πιο ανταγωνιστικός, παίρνοντας στην πλευρά του και τους «ουδέτερους» φιλάθλους, αλλά η διαφορά ποιότητας ήταν τόσο μεγάλη, που ο Στεφ έκανε με συνοπτικές διαδικασίες το 2-0.

Παρότι ο Ιταλός πάλεψε να κάνει κάτι καλό στο τρίτο, ο Στέφανος τού έκοψε τη φόρα στο τέταρτο γκέιμ (3-1), ενώ βρέθηκε και με τρία ματς πόιντ στο 5-2.

Χάνοντας… προσωρινά το μυαλό του, όπως έδειξε χαρακτηριστικά στο box του, δεν μπόρεσε να κλείσει τον αγώνα, ωστόσο το έκανε στο αμέσως επόμενο γκέιμ.

Στο τέταρτο ματς πόιντ του και μετά από 1 ώρα και 43 λεπτά αγώνα, σφράγισε την πρόκριση και γνώρισε την αποθέωση από την κλειστή (λόγω της βροχής) Margaret Court Arena.

Συνολικά ο Τσιτσιπάς σημείωσε 27 winners, ενώ είχε και 16 αβίαστα λάθη. Ανέβηκε, μάλιστα, και 26 φορές στο φιλέ, κερδίζοντας 19 πόντους.

Δεν απειλήθηκε ποτέ στο σερβίς του και είναι χαρακτηριστικό ότι έχασε μόνο τρεις πόντους πίσω από το πρώτο σερβίς του. Εξαιρετικοί αριθμοί…

Το πρώτο βήμα έγινε με ιδιαίτερη ευκολία και σίγουρα ο Στέφανος έχει ό,τι χρειάζεται για να πάει πολύ μακριά!

Μακάρι να ξεπεράσει και την περσινή τρομερή του πορεία, την τεράστια πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης…

