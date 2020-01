Σχετικά… άνετα στους «16» η Άρσεναλ (ΒΙΝΤΕΟ)

Με τον Μπουκάγιο Σακά σε μεγάλα κέφια στο πρώτο ημίχρονο, να σκοράρει και να δημιουργεί στο παιχνίδι του Vitality Stadium, η Άρσεναλ πέρασε από την έδρα της Μπόρνμουθ αρκετά πιο εύκολα απ’ ό,τι δείχνει το τελικό 2-1 και βρίσκεται στους «16» του Κυπέλλου όπου και θα κοντραριστεί με την Πόρτσμουθ.

Οι «κανονιέρηδες» παρά την διαφοροποιημένη ενδεκάδα που παρέταξε ο Μικέλ Αρτέτα, είχαν ρόλο κυρίαρχου στον αγωνιστικό χώρο και έφτασαν στο γκολ μόλις στο 5ο λεπτό.

Από εξαιρετική ενέργεια και κίνηση του Γουίλοκ από δεξιά προς τα όρια της περιοχής, άφησε τη μπάλα στον Μαρτινέλι κι αυτός άνοιξε πλάγια αριστερά για τον Σακά που με δυνατό σουτ τράνταξε την εστία της Μπόρνμουθ για το 1-0. Μάλιστα, στη δημιουργία αυτού του γκολ έγιναν 22 πάσες και συμμετείχαν και 10 outfield ποδοσφαιριστές πέραν του γκολκίπερ!

Στο 26ο λεπτό, ο Έντι Ενκετία από ασίστ του Σακά από αριστερά βρήκε τρόπο να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα των cherries και να γράψει το 2-0 για τους φιλοξενούμενους. Οι παίκτες του Έντι Χάου άρχισαν να παίζουν… από το 40′ και μετά, όμως, η ανάπαυλα δεν βοήθησε τους γηπεδούχους.

Στην επανάληψη ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία ήταν οι… κοκορομαχίες του Γκεντουζί με τον Γκόσλινγκ στη μεσαία γραμμή. Η Μπόρνμουθ σε όσες προσπάθειες έκανε δεν είχε ποιότητα ή σωστό ποδόσφαιρο για να συνδυάσει την καλή της θέληση για αντίδραση. Στο 67′ ο Τζακ Σίμπσον πήρε μια κεφαλιά και έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ έπειτα από κακή εκτίμηση του Μαρτίνες και εν τέλει το γκολ της τιμής για το σύνολο του Χάου ήρθε στις καθυστερήσεις (90′ + 5′) από τον Σαμ Σάριτζ με εύκολο πλασέ από μπαλιά του Φράνσις από δεξιά και την άμυνα της Άρσεναλ να πιάνεται στον ύπνο….

