«ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ»: Πορεία πριν την Ανόρθωση – Θα δουν το ντέρμπι ΕΞΩ από τη Νότια!

Μήνυμα από τους οργανωμένους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενόψει του εξ αναβολής ντέρμπι με αντίπαλο την Ανόρθωση (05/02, 19:00).
Αναλυτικά:
«ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ Η ΩΡΑ 18:00 ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΜΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΣΠ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ ************* ΣΕ ΓΙΓΑΝΤΟΟΘΟΝΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ…
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΟΠΑΔΟΥ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΑ ΑΝΤΙ-ΑΠΟΕΛ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥΣ…
ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΟΥΜΕ ΠΩΣ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ…
ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ
ΟΛΟΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ».