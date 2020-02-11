Πρόγραμμα Παιδικών Πρωταθλημάτων Grassroots: Το πρόγραμμα για όλες τις κατηγορίες της 15ης Φεβρουαρίου

Η μεγάλη παιδική γιορτή του ποδοσφαίρου συνεχίζεται το ερχόμενο Σάββατο 15 Φεβρουαρίου με τη διοργάνωση των Πρωταθλημάτων Grassroots της ΚΟΠ.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνες για όλα τα Πρωταθλήματα σε όλες τις κατηγορίες.
Όπως είναι γνωστό, το μοναδικό βαθμολογούμενο Πρωτάθλημα είναι αυτό της ηλικίας 2007 (U13), στην Κατηγορία Eagles στη Λευκωσία, τη Λεμεσό και την Αμμόχωστο και λεπτομέρειες δημοσιεύονται στην Κατηγορία Grassroots.
|Organization: CYPRUS FA
|Season: 2020
|Competition: All;Competitions Manager : Harris Kyrillou
|Match date: Saturday 15.02.2020
|Report generated on: 11.02.2020
|Competition
|Round
|Age category
|Match
|Date
|Stadium
|Place
|GRASSROOTS U9 2011 LIONS FAMAGUSTA 19/20
|1
|U9
|ΕΝΩΣΙΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ U9 Lions Famagusta A – PARALIMNI KIDS SOCCER U9 Lions Famagusta A
|15.02.2020 11:00
|FORZA Δερύνειας
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U13 2007 EAGLES FAMAGUSTA 19/20
|13
|U13
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ U13 Eagles Famagusta A – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U13 Eagles Famagusta A
|15.02.2020 10:00
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U13 2007 EAGLES FAMAGUSTA 19/20
|13
|U13
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ U13 Eagles Famagusta A – ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ U13 Eagles Famagusta A
|15.02.2020 11:32
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U13 2007 EAGLES FAMAGUSTA 19/20
|13
|U13
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U13 Eagles Famagusta A – ΕΝΩΣΙΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ U13 Eagles Famagusta A
|15.02.2020 13:00
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U13 2007 EAGLES FAMAGUSTA 19/20
|13
|U13
|ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U13 Eagles Famagusta B – ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U13 Eagles Famagusta A
|15.02.2020 08:29
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U12 2008 EAGLES FAMAGUSTA 19/20
|13
|U12
|ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΑ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ U12 Eagles Famagusta A – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U12 Eagles Famagusta A
|15.02.2020 09:00
|ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U12 2008 EAGLES FAMAGUSTA 19/20
|13
|U12
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U12 Eagles Famagusta A – ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ U12 Eagles Famagusta A
|15.02.2020 10:14
|ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U12 2008 EAGLES FAMAGUSTA 19/20
|13
|U12
|SPORT IN SOCCER ACADEMY U12 Eagles Famagusta A – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) U12 Eagles Famagusta A
|15.02.2020 10:16
|ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U12 2008 EAGLES FAMAGUSTA 19/20
|13
|U12
|PARALIMNI KIDS SOCCER U12 Eagles Famagusta A – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) U12 Eagles Famagusta B
|15.02.2020 11:31
|ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U12 2008 EAGLES FAMAGUSTA 19/20
|13
|U12
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ U12 Eagles Famagusta B – ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ U12 Eagles Famagusta B
|15.02.2020 11:29
|ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U12 2008 EAGLES FAMAGUSTA 19/20
|13
|U12
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ U12 Eagles Famagusta A – ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ U12 Eagles Famagusta C
|15.02.2020 09:00
|ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U11 2009 EAGLES FAMAGUSTA 19/20
|13
|U11
|ΕΝΩΣΙΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ U11 Eagles Famagusta A – KIDS SOCCER SCHOOL-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ U11 Eagles Famagusta A
|15.02.2020 14:00
|ΓΗΠΕΔΑ SOCCER TOWN
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U11 2009 EAGLES FAMAGUSTA 19/20
|13
|U11
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) U11 Eagles Famagusta A – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U11 Eagles Famagusta A
|15.02.2020 14:00
|ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U11 2009 EAGLES FAMAGUSTA 19/20
|13
|U11
|ΕΝΩΣΙΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ U11 Eagles Famagusta B – ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΑ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ U11 Eagles Famagusta A
|15.02.2020 12:46
|ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U11 2009 EAGLES FAMAGUSTA 19/20
|13
|U11
|ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U11 Eagles Famagusta B – ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ U11 Eagles Famagusta A
|15.02.2020 14:00
|ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U9 2011 EAGLES FAMAGUSTA 19/20
|13
|U9
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ U9 Eagles Famagusta B – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) U9 Eagles Famagusta A
|15.02.2020 10:00
|FORZA Δερύνειας
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U9 2011 EAGLES FAMAGUSTA 19/20
|13
|U9
|ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U9 Eagles Famagusta A – ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ U9 Eagles Famagusta A
|15.02.2020 10:00
|FORZA Δερύνειας
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U9 2011 EAGLES FAMAGUSTA 19/20
|13
|U9
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ U9 Eagles Famagusta A – KIDS SOCCER SCHOOL-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ U9 Eagles Famagusta A
|15.02.2020 09:00
|FORZA Δερύνειας
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U9 2011 EAGLES FAMAGUSTA 19/20
|13
|U9
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ U9 Eagles Famagusta A – SPORT IN SOCCER ACADEMY U9 Eagles Famagusta A
|15.02.2020 09:00
|FORZA Δερύνειας
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U8 2012 LIONS FAMAGUSTA 19/20
|13
|U8
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ U8 Lions Famagusta A – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U8 Lions Famagusta A
|15.02.2020 11:00
|ΓΗΠΕΔΑ SOCCER TOWN
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U8 2012 LIONS FAMAGUSTA 19/20
|13
|U8
|PARALIMNI KIDS SOCCER U8 Lions Famagusta A – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) U8 Lions Famagusta A
|15.02.2020 10:00
|ΓΗΠΕΔΑ SOCCER TOWN
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U8 2012 LIONS FAMAGUSTA 19/20
|13
|U8
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ U8 Lions Famagusta A – ΕΝΩΣΙΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ U8 Lions Famagusta A
|15.02.2020 09:00
|ΓΗΠΕΔΑ SOCCER TOWN
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U8 2012 EAGLES FAMAGUSTA 19/20
|13
|U8
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ U8 Eagles Famagusta A – PARALIMNI KIDS SOCCER U8 Eagles Famagusta A
|15.02.2020 13:00
|ΓΗΠΕΔΑ SOCCER TOWN
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U8 2012 EAGLES FAMAGUSTA 19/20
|13
|U8
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ U8 Eagles Famagusta B – KIDS SOCCER SCHOOL-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ U8 Eagles Famagusta A
|15.02.2020 12:00
|ΓΗΠΕΔΑ SOCCER TOWN
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U8 2012 EAGLES FAMAGUSTA 19/20
|13
|U8
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ U8 Eagles Famagusta A – SPORT IN SOCCER ACADEMY U8 Eagles Famagusta A
|15.02.2020 12:00
|FORZA Δερύνειας
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U7 2013 EAGLES FAMAGUSTA 19/20
|13
|U7
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ U7 Eagles Famagusta A – ΕΝΩΣΙΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ U7 Eagles Famagusta A
|15.02.2020 13:00
|FORZA Δερύνειας
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U7 2013 EAGLES FAMAGUSTA 19/20
|13
|U7
|ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U7 Eagles Famagusta A – ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ U7 Eagles Famagusta A
|15.02.2020 13:00
|FORZA Δερύνειας
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U7 2013 EAGLES FAMAGUSTA 19/20
|13
|U7
|KIDS SOCCER SCHOOL-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ U7 Eagles Famagusta A – ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ U7 Eagles Famagusta A
|15.02.2020 12:00
|FORZA Δερύνειας
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U10 2010 EAGLES FAMAGUSTA 19/20
|13
|U10
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ U10 Eagles Famagusta A – KIDS SOCCER SCHOOL-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ U10 Eagles Famagusta A
|15.02.2020 10:15
|ΓΗΠΕΔΑ SOCCER TOWN
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U10 2010 EAGLES FAMAGUSTA 19/20
|13
|U10
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) U10 Eagles Famagusta A – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U10 Eagles Famagusta A
|15.02.2020 11:30
|ΓΗΠΕΔΑ SOCCER TOWN
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U10 2010 EAGLES FAMAGUSTA 19/20
|13
|U10
|KIDS SOCCER SCHOOL-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ U10 Eagles Famagusta B – ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΛΠΙΔΑ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ U10 Eagles Famagusta A
|15.02.2020 09:00
|ΓΗΠΕΔΑ SOCCER TOWN
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U10 2010 EAGLES FAMAGUSTA 19/20
|13
|U10
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ U10 Eagles Famagusta A – SPORT IN SOCCER ACADEMY U10 Eagles Famagusta A
|15.02.2020 12:43
|ΓΗΠΕΔΑ SOCCER TOWN
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U9 2011 LIONS FAMAGUSTA 19/20
|1
|U9
|KIDS SOCCER SCHOOL-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ U9 Lions Famagusta A – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ U9 Lions Famagusta A
|15.02.2020 11:00
|FORZA Δερύνειας
|ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|GRASSROOTS U9 2011 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U9
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ U9 Lions Larnaca A – COSMOPOLIS SPORTING FA U9 Lions Larnaca A
|15.02.2020 12:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL PASCAL ΛΑΡΝΑΚΑ
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U13 2007 EAGLES LARNACA 19/20
|12
|U13
|ATHLETICO F.A. U13 Eagles Larnaca A – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΑΡΝΑΚΑΣ) U13 Eagles Larnaca A
|15.02.2020 10:30
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΙΤΙΟΥ
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U13 2007 EAGLES LARNACA 19/20
|12
|U13
|ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ U13 Eagles Larnaca B – ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ U13 Eagles Larnaca A
|15.02.2020 10:31
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΙΤΙΟΥ
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U13 2007 EAGLES LARNACA 19/20
|12
|U13
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U13 Eagles Larnaca A – ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ U13 Eagles Larnaca A
|15.02.2020 11:44
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΙΤΙΟΥ
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U13 2007 EAGLES LARNACA 19/20
|12
|U13
|ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U13 Eagles Larnaca A – COSMOPOLIS SPORTING FA U13 Eagles Larnaca A
|15.02.2020 11:44
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΙΤΙΟΥ
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U13 2007 EAGLES LARNACA 19/20
|12
|U13
|ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ U13 Eagles Larnaca C – JUVENTUS ACADEMY U13 Eagles Larnaca A
|15.02.2020 09:00
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΙΤΙΟΥ
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U12 2008 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U12
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U12 Lions Larnaca A – ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ U12 Lions Larnaca A
|15.02.2020 10:30
|KAMARES MINI FOOTBALL
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U12 2008 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U12
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΑΡΝΑΚΑΣ) U12 Lions Larnaca A – ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ U12 Lions Larnaca A
|15.02.2020 13:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL PASCAL ΛΑΡΝΑΚΑ
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U12 2008 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U12
|ATHLETICO F.A. U12 Lions Larnaca B – CAMP 21 U12 Lions Larnaca A
|15.02.2020 09:16
|KAMARES MINI FOOTBALL
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U12 2008 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U12
|ATHLETICO F.A. U12 Lions Larnaca A – F.O.LARNACA FOOTBALL ACADEMY U12 Lions Larnaca A
|15.02.2020 08:00
|KAMARES MINI FOOTBALL
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U12 2008 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U12
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ U12 Lions Larnaca A – JUVENTUS ACADEMY U12 Lions Larnaca A
|15.02.2020 13:00
|KAMARES MINI FOOTBALL
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U12 2008 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U12
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 U12 Lions Larnaca A – ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ U12 Lions Larnaca A
|15.02.2020 11:44
|KAMARES MINI FOOTBALL
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U11 2009 EAGLES LARNACA 19/20
|13
|U11
|F.O.LARNACA FOOTBALL ACADEMY U11 Eagles Larnaca A – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΟΥΣΙΤΣ U11 Eagles Larnaca A
|15.02.2020 10:30
|KAMARES MINI FOOTBALL
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U11 2009 EAGLES LARNACA 19/20
|13
|U11
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U11 Eagles Larnaca A – ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ U11 Eagles Larnaca A
|15.02.2020 11:46
|KAMARES MINI FOOTBALL
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U11 2009 EAGLES LARNACA 19/20
|13
|U11
|COSMOPOLIS SPORTING FA U11 Eagles Larnaca A – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U11 Eagles Larnaca A
|15.02.2020 09:15
|KAMARES MINI FOOTBALL
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U11 2009 EAGLES LARNACA 19/20
|13
|U11
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ U11 Eagles Larnaca A – ATHLETICO F.A. U11 Eagles Larnaca A
|15.02.2020 08:00
|KAMARES MINI FOOTBALL
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U8 2012 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U8
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 U8 Lions Larnaca A – ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ U8 Lions Larnaca A
|15.02.2020 12:00
|CAMP 21
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U8 2012 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U8
|JUVENTUS ACADEMY U8 Lions Larnaca A – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΑΡΝΑΚΑΣ) U8 Lions Larnaca A
|15.02.2020 12:00
|CAMP 21
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U8 2012 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U8
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ U8 Lions Larnaca A – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 1619 U8 Lions Larnaca A
|15.02.2020 11:00
|CAMP 21
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U8 2012 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U8
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U8 Lions Larnaca A – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΟΥΣΙΤΣ U8 Lions Larnaca A
|15.02.2020 10:00
|CAMP 21
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U8 2012 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U8
|ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ U8 Lions Larnaca A – ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ U8 Lions Larnaca A
|15.02.2020 11:00
|CAMP 21
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U8 2012 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U8
|TOP 11 SOCCER ACADEMY U8 Lions Larnaca A – CAMP 21 U8 Lions Larnaca A
|15.02.2020 09:00
|CAMP 21
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U8 2012 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U8
|ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U8 Lions Larnaca A – ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ U8 Lions Larnaca A
|15.02.2020 10:00
|CAMP 21
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U8 2012 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U8
|F.O.LARNACA FOOTBALL ACADEMY U8 Lions Larnaca A – ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ U8 Lions Larnaca A
|15.02.2020 09:00
|CAMP 21
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U8 2012 EAGLES LARNACA 19/20
|13
|U8
|CAMP 21 U8 Eagles Larnaca A – ATHLETICO F.A. U8 Eagles Larnaca A
|15.02.2020 13:00
|CAMP 21
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U8 2012 EAGLES LARNACA 19/20
|13
|U8
|ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ U8 Eagles Larnaca A – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΑΡΝΑΚΑΣ) U8 Eagles Larnaca A
|15.02.2020 13:00
|CAMP 21
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U7 2013 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U7
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ U7 Lions Larnaca A – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΑΡΝΑΚΑΣ) U7 Lions Larnaca B
|15.02.2020 12:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL PASCAL ΛΑΡΝΑΚΑ
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U7 2013 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U7
|ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ U7 Lions Larnaca A – ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΟΘΕΛΛΟΣ U7 Lions Larnaca A
|15.02.2020 10:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΠΑΛΙΟ ΓΣΖ
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U7 2013 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U7
|JUVENTUS ACADEMY U7 Lions Larnaca A – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U7 Lions Larnaca A
|15.02.2020 11:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΠΑΛΙΟ ΓΣΖ
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U7 2013 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U7
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U7 Lions Larnaca A – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΑΡΝΑΚΑΣ) U7 Lions Larnaca A
|15.02.2020 12:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL PASCAL ΛΑΡΝΑΚΑ
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U7 2013 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U7
|F.O.LARNACA FOOTBALL ACADEMY U7 Lions Larnaca A – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΟΥΣΙΤΣ U7 Lions Larnaca A
|15.02.2020 12:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΠΑΛΙΟ ΓΣΖ
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U7 2013 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U7
|CAMP 21 U7 Lions Larnaca A – ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ U7 Lions Larnaca A
|15.02.2020 09:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΠΑΛΙΟ ΓΣΖ
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U7 2013 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U7
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ U7 Lions Larnaca A – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΑΡΝΑΚΑΣ) U7 Lions Larnaca C
|15.02.2020 09:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL PASCAL ΛΑΡΝΑΚΑ
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U7 2013 EAGLES LARNACA 19/20
|1
|U7
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ U7 Eagles Larnaca A – COSMOPOLIS SPORTING FA U7 Eagles Larnaca A
|15.02.2020 13:00
|CAMP 21
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U7 2013 EAGLES LARNACA 19/20
|1
|U7
|ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ U7 Eagles Larnaca A – ATHLETICO F.A. U7 Eagles Larnaca A
|15.02.2020 13:00
|CAMP 21
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U13 2007 9V9 LIONS LARNACA 19/20
|12
|U13
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ U13 Lions Larnaca A – ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ U13 Lions Larnaca A
|15.02.2020 10:30
|L.F.C. MINI SOCCER
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U13 2007 9V9 LIONS LARNACA 19/20
|12
|U13
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΑΡΝΑΚΑΣ) U13 Lions Larnaca A – ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ U13 Lions Larnaca A
|15.02.2020 09:15
|L.F.C. MINI SOCCER
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U13 2007 9V9 LIONS LARNACA 19/20
|12
|U13
|WONDERKIDS SOCCER ACADEMY U13 Lions Larnaca A – TOP 11 SOCCER ACADEMY U13 Lions Larnaca A
|15.02.2020 11:45
|L.F.C. MINI SOCCER
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U13 2007 9V9 LIONS LARNACA 19/20
|12
|U13
|ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΟΘΕΛΛΟΣ U13 Lions Larnaca A – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 1619 U13 Lions Larnaca A
|15.02.2020 08:00
|L.F.C. MINI SOCCER
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U11 2009 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U11
|ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών U11 Lions Larnaca A – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 1619 U11 Lions Larnaca B
|15.02.2020 09:14
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL DELLE ALPI
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U11 2009 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U11
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΑΡΝΑΚΑΣ) U11 Lions Larnaca B – ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΟΘΕΛΛΟΣ U11 Lions Larnaca A
|15.02.2020 08:00
|L.F.C. MINI SOCCER
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U11 2009 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U11
|ATHLETICO F.A. U11 Lions Larnaca A – ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ U11 Lions Larnaca A
|15.02.2020 09:15
|L.F.C. MINI SOCCER
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U11 2009 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U11
|ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ U11 Lions Larnaca A – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΑΡΝΑΚΑΣ) U11 Lions Larnaca A
|15.02.2020 10:31
|L.F.C. MINI SOCCER
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U11 2009 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U11
|ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ U11 Lions Larnaca A – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΟΥΣΙΤΣ U11 Lions Larnaca A
|15.02.2020 11:45
|L.F.C. MINI SOCCER
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U11 2009 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U11
|JUVENTUS ACADEMY U11 Lions Larnaca A – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 1619 U11 Lions Larnaca A
|15.02.2020 08:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL DELLE ALPI
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U11 2009 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U11
|ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U11 Lions Larnaca A – ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ U11 Lions Larnaca A
|15.02.2020 09:16
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL DELLE ALPI
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U11 2009 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U11
|F.O.LARNACA FOOTBALL ACADEMY U11 Lions Larnaca A – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U11 Lions Larnaca A
|15.02.2020 08:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL DELLE ALPI
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U10 2010 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U10
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΑΡΝΑΚΑΣ) U10 Lions Larnaca B – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΑΡΝΑΚΑΣ) U10 Lions Larnaca C
|15.02.2020 10:31
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL DELLE ALPI
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U10 2010 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U10
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ U10 Lions Larnaca A – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U10 Lions Larnaca A
|15.02.2020 13:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL DELLE ALPI
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U10 2010 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U10
|Π.Ο.ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 U10 Lions Larnaca A – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U10 Lions Larnaca B
|15.02.2020 11:43
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL DELLE ALPI
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U10 2010 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U10
|COSMOPOLIS SPORTING FA U10 Lions Larnaca A – ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΟΘΕΛΛΟΣ U10 Lions Larnaca A
|15.02.2020 13:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL DELLE ALPI
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U10 2010 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U10
|ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ U10 Lions Larnaca A – ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ U10 Lions Larnaca A
|15.02.2020 11:44
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL DELLE ALPI
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U10 2010 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U10
|ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ U10 Lions Larnaca A – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΑΡΝΑΚΑΣ) U10 Lions Larnaca A
|15.02.2020 08:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΠΑΛΙΟ ΓΣΖ
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U10 2010 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U10
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U10 Lions Larnaca A – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΟΥΣΙΤΣ U10 Lions Larnaca A
|15.02.2020 10:31
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL DELLE ALPI
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U10 2010 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U10
|ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U10 Lions Larnaca A – TOP 11 SOCCER ACADEMY U10 Lions Larnaca A
|15.02.2020 09:14
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΠΑΛΙΟ ΓΣΖ
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U10 2010 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U10
|F.O.LARNACA FOOTBALL ACADEMY U10 Lions Larnaca A – ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ U10 Lions Larnaca A
|15.02.2020 08:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΠΑΛΙΟ ΓΣΖ
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U10 2010 EAGLES LARNACA 19/20
|13
|U10
|TOP 11 SOCCER ACADEMY U10 Eagles Larnaca A – JUVENTUS ACADEMY U10 Eagles Larnaca A
|15.02.2020 10:29
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΠΑΛΙΟ ΓΣΖ
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U10 2010 EAGLES LARNACA 19/20
|13
|U10
|ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΟΥΣΙΤΣ U10 Eagles Larnaca A – ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U10 Eagles Larnaca A
|15.02.2020 11:47
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΠΑΛΙΟ ΓΣΖ
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U10 2010 EAGLES LARNACA 19/20
|13
|U10
|ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ U10 Eagles Larnaca A – ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ U10 Eagles Larnaca B
|15.02.2020 09:15
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΠΑΛΙΟ ΓΣΖ
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U9 2011 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U9
|ATHLETICO F.A. U9 Lions Larnaca B – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΑΡΝΑΚΑΣ) U9 Lions Larnaca B
|15.02.2020 10:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL PASCAL ΛΑΡΝΑΚΑ
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U9 2011 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U9
|ATHLETICO F.A. U9 Lions Larnaca A – WONDERKIDS SOCCER ACADEMY U9 Lions Larnaca A
|15.02.2020 11:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL PASCAL ΛΑΡΝΑΚΑ
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U9 2011 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U9
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ U9 Lions Larnaca A – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U9 Lions Larnaca A
|15.02.2020 09:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL PASCAL ΛΑΡΝΑΚΑ
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U9 2011 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U9
|ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ U9 Lions Larnaca A – TOP 11 SOCCER ACADEMY U9 Lions Larnaca B
|15.02.2020 09:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL PASCAL ΛΑΡΝΑΚΑ
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U9 2011 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U9
|ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ U9 Lions Larnaca A – ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΟΘΕΛΛΟΣ U9 Lions Larnaca A
|15.02.2020 09:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL PASCAL ΛΑΡΝΑΚΑ
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U9 2011 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U9
|ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ U9 Lions Larnaca A – ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ U9 Lions Larnaca A
|15.02.2020 12:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL PASCAL ΛΑΡΝΑΚΑ
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U9 2011 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U9
|JUVENTUS ACADEMY U9 Lions Larnaca A – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΑΡΝΑΚΑΣ) U9 Lions Larnaca A
|15.02.2020 10:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL PASCAL ΛΑΡΝΑΚΑ
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U9 2011 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U9
|ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U9 Lions Larnaca A – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΟΥΣΙΤΣ U9 Lions Larnaca A
|15.02.2020 11:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL PASCAL ΛΑΡΝΑΚΑ
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U9 2011 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U9
|F.O.LARNACA FOOTBALL ACADEMY U9 Lions Larnaca A – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 1619 U9 Lions Larnaca A
|15.02.2020 10:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL PASCAL ΛΑΡΝΑΚΑ
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U9 2011 LIONS LARNACA 19/20
|13
|U9
|CAMP 21 U9 Lions Larnaca A – TOP 11 SOCCER ACADEMY U9 Lions Larnaca A
|15.02.2020 11:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL PASCAL ΛΑΡΝΑΚΑ
|ΛΑΡΝΑΚΑ
|GRASSROOTS U6 2014 EAGLES LIMASSOL 19/20
|1
|U6
|ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ U6 Eagles Limassol A – ΣΧΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ U6 Eagles Limassol A
|15.02.2020 09:00
|ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U13 2007 EAGLES LIMASSOL 19/20
|13
|U13
|NIKKI – COERVER U13 Eagles Limassol A – ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U13 Eagles Limassol B
|15.02.2020 09:00
|ΣΤΑΔΙΟ «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U13 2007 EAGLES LIMASSOL 19/20
|13
|U13
|ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ U13 Eagles Limassol A – ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U13 Eagles Limassol A
|15.02.2020 08:00
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ (ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ)
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U13 2007 EAGLES LIMASSOL 19/20
|13
|U13
|ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ U13 Eagles Limassol B – ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ U13 Eagles Limassol A
|15.02.2020 10:30
|ΣΤΑΔΙΟ «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U13 2007 EAGLES LIMASSOL 19/20
|13
|U13
|LEMASIA FOOTBALL ACADEMY U13 Eagles Limassol A – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U13 Eagles Limassol A
|15.02.2020 12:00
|ΣΤΑΔΙΟ «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U12 2008 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U12
|ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ U12 Lions Limassol A – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U12 Lions Limassol A
|15.02.2020 10:32
|ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U12 2008 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U12
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΕΜΕΣΟΥ) U12 Lions Limassol A – BARCELONA F.A. U12 Lions Limassol A
|15.02.2020 09:14
|ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U12 2008 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U12
|ΜΟΥΝΤΙΑΛΙΤΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ U12 Lions Limassol A – ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U12 Lions Limassol A
|15.02.2020 11:45
|ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U12 2008 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U12
|VICTORY FOOTBALL ACADEMY U12 Lions Limassol A – NIKKI – COERVER U12 Lions Limassol A
|15.02.2020 10:29
|ΜΑΡΑΚΑΝΑ FOOTBALL ARENA
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U12 2008 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U12
|ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U12 Lions Limassol A – ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ U12 Lions Limassol A
|15.02.2020 09:14
|ΜΑΡΑΚΑΝΑ FOOTBALL ARENA
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U12 2008 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U12
|ΣΧΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ U12 Lions Limassol A – LEMASIA FOOTBALL ACADEMY U12 Lions Limassol A
|15.02.2020 08:00
|ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U12 2008 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U12
|MILENKO SPOLJARIC FOOTBALL SCHOOL U12 Lions Limassol A – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ U12 Lions Limassol B
|15.02.2020 08:00
|ΜΑΡΑΚΑΝΑ FOOTBALL ARENA
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U12 2008 EAGLES LIMASSOL19/20
|13
|U12
|BARCELONA F.A. U12 Eagles Limassol A – Α.Σ.Υ.Λ. ΥΨΩΝΑ ΛΟΦΟΥ U12 Eagles Limassol A
|15.02.2020 10:30
|S.P. ATHLETIKO FOOTBALL FIELDS
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U12 2008 EAGLES LIMASSOL19/20
|13
|U12
|ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U12 Eagles Limassol A – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΕΜΕΣΟΥ) U12 Eagles Limassol A
|15.02.2020 09:15
|ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U12 2008 EAGLES LIMASSOL19/20
|13
|U12
|NIKKI – COERVER U12 Eagles Limassol A – ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U12 Eagles Limassol A
|15.02.2020 08:00
|ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U12 2008 EAGLES LIMASSOL19/20
|13
|U12
|ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ U12 Eagles Limassol A – ΣΧΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ U12 Eagles Limassol B
|15.02.2020 10:31
|ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U12 2008 EAGLES LIMASSOL19/20
|13
|U12
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ U12 Eagles Limassol A – ΣΧΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ U12 Eagles Limassol A
|15.02.2020 11:44
|ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U12 2008 EAGLES LIMASSOL19/20
|13
|U12
|LEMASIA FOOTBALL ACADEMY U12 Eagles Limassol A – FOOTBALL STAR ACADEMY U12 Eagles Limassol A
|15.02.2020 09:15
|S.P. ATHLETIKO FOOTBALL FIELDS
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U9 2011 EAGLES LIMASSOL 19/20
|13
|U9
|LEMASIA FOOTBALL ACADEMY U9 Eagles Limassol A – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ U9 Eagles Limassol A
|15.02.2020 08:00
|ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U9 2011 EAGLES LIMASSOL 19/20
|13
|U9
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U9 Eagles Limassol A – BARCELONA F.A. U9 Eagles Limassol A
|15.02.2020 10:00
|ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U9 2011 EAGLES LIMASSOL 19/20
|13
|U9
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΕΜΕΣΟΥ) U9 Eagles Limassol A – ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ U9 Eagles Limassol A
|15.02.2020 09:00
|ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U9 2011 EAGLES LIMASSOL 19/20
|13
|U9
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ U9 Eagles Limassol A – FOOTBALL STAR ACADEMY U9 Eagles Limassol A
|15.02.2020 11:00
|ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U8 2012 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U8
|ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ U8 Lions Limassol A – ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ U8 Lions Limassol A
|15.02.2020 12:00
|WEMBLEY MINI FOOTBALL
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U8 2012 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U8
|Α.Σ.Υ.Λ. ΥΨΩΝΑ ΛΟΦΟΥ U8 Lions Limassol A – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ U8 Lions Limassol A
|15.02.2020 11:00
|WEMBLEY MINI FOOTBALL
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U8 2012 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U8
|JUVENTUS ACADEMY U8 Lions Limassol A – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U8 Lions Limassol A
|15.02.2020 09:00
|WEMBLEY MINI FOOTBALL
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U8 2012 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U8
|ΣΧΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ U8 Lions Limassol A – ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U8 Lions Limassol A
|15.02.2020 10:00
|WEMBLEY MINI FOOTBALL
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U8 2012 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U8
|SPORTING ACADEMY LIMASSOL U8 Lions Limassol A – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ U8 Lions Limassol A
|15.02.2020 08:00
|WEMBLEY MINI FOOTBALL
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U8 2012 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U8
|BARCELONA F.A. U8 Lions Limassol A – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ U8 Lions Limassol B
|15.02.2020 12:00
|ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U8 2012 EAGLES LIMASSOL 19/20
|13
|U8
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U8 Eagles Limassol A – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ U8 Eagles Limassol A
|15.02.2020 09:00
|WEMBLEY MINI FOOTBALL
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U8 2012 EAGLES LIMASSOL 19/20
|13
|U8
|ΣΧΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ U8 Eagles Limassol A – MILENKO SPOLJARIC FOOTBALL SCHOOL U8 Eagles Limassol A
|15.02.2020 10:00
|WEMBLEY MINI FOOTBALL
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U8 2012 EAGLES LIMASSOL 19/20
|13
|U8
|ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ U8 Eagles Limassol A – FOOTBALL STAR ACADEMY U8 Eagles Limassol A
|15.02.2020 08:00
|WEMBLEY MINI FOOTBALL
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U7 2013 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U7
|ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ U7 Lions Limassol A – ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ U7 Lions Limassol A
|15.02.2020 12:00
|WEMBLEY MINI FOOTBALL
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U7 2013 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U7
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ U7 Lions Limassol B – MILENKO SPOLJARIC FOOTBALL SCHOOL U7 Lions Limassol B
|15.02.2020 12:00
|WEMBLEY MINI FOOTBALL
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U7 2013 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U7
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ U7 Lions Limassol C – ΣΧΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ U7 Lions Limassol A
|15.02.2020 11:00
|ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U7 2013 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U7
|MILENKO SPOLJARIC FOOTBALL SCHOOL U7 Lions Limassol A – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ U7 Lions Limassol A
|15.02.2020 12:00
|WEMBLEY MINI FOOTBALL
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U7 2013 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U7
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U7 Lions Limassol A – FOOTBALL STAR ACADEMY U7 Lions Limassol A
|15.02.2020 10:00
|ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U13 2007 9V9 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U13
|NIKKI – COERVER U13 Lions Limassol A – ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ U13 Lions Limassol A
|15.02.2020 08:00
|S.P. ATHLETIKO FOOTBALL FIELDS
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U13 2007 9V9 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U13
|ΜΟΥΝΤΙΑΛΙΤΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ U13 Lions Limassol A – SPORTING ACADEMY LIMASSOL U13 Lions Limassol A
|15.02.2020 09:15
|S.P. ATHLETIKO FOOTBALL FIELDS
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U13 2007 9V9 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U13
|ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U13 Lions Limassol A – ΠΑΟ ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ & ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Λ/ΚΑΣ U13 Lions Limassol A
|15.02.2020 10:31
|S.P. ATHLETIKO FOOTBALL FIELDS
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U11 2009 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U11
|ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ U11 Lions Limassol A – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ U11 Lions Limassol A
|15.02.2020 11:45
|ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U11 2009 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U11
|SPORTING ACADEMY LIMASSOL U11 Lions Limassol A – ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ U11 Lions Limassol A
|15.02.2020 11:44
|S.P. ATHLETIKO FOOTBALL FIELDS
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U11 2009 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U11
|ΣΧΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ U11 Lions Limassol A – ΣΧΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ U11 Lions Limassol B
|15.02.2020 11:44
|S.P. ATHLETIKO FOOTBALL FIELDS
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U10 2010 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U10
|ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U10 Lions Limassol A – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U10 Lions Limassol A
|15.02.2020 13:00
|S.P. ATHLETIKO FOOTBALL FIELDS
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U10 2010 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U10
|MILENKO SPOLJARIC FOOTBALL SCHOOL U10 Lions Limassol A – ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ U10 Lions Limassol A
|15.02.2020 13:00
|S.P. ATHLETIKO FOOTBALL FIELDS
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U10 2010 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U10
|Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ U10 Lions Limassol A – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ U10 Lions Limassol A
|15.02.2020 13:00
|WEMBLEY MINI FOOTBALL
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U10 2010 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U10
|ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ U10 Lions Limassol A – ΜΟΥΝΤΙΑΛΙΤΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ U10 Lions Limassol A
|15.02.2020 11:45
|S.P. ATHLETIKO FOOTBALL FIELDS
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U10 2010 EAGLES LIMASSOL 19/20
|13
|U10
|BARCELONA F.A. U10 Eagles Limassol A – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U10 Eagles Limassol A
|15.02.2020 10:30
|WEMBLEY MINI FOOTBALL
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U10 2010 EAGLES LIMASSOL 19/20
|13
|U10
|MILENKO SPOLJARIC FOOTBALL SCHOOL U10 Eagles Limassol A – ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ U10 Eagles Limassol A
|15.02.2020 09:16
|WEMBLEY MINI FOOTBALL
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U10 2010 EAGLES LIMASSOL 19/20
|13
|U10
|NIKKI – COERVER U10 Eagles Limassol A – FOOTBALL STAR ACADEMY U10 Eagles Limassol A
|15.02.2020 11:45
|WEMBLEY MINI FOOTBALL
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U10 2010 EAGLES LIMASSOL 19/20
|13
|U10
|ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ U10 Eagles Limassol A – SPORTING ACADEMY LIMASSOL U10 Eagles Limassol A
|15.02.2020 08:00
|WEMBLEY MINI FOOTBALL
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U9 2011 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U9
|MILENKO SPOLJARIC FOOTBALL SCHOOL U9 Lions Limassol A – ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U9 Lions Limassol A
|15.02.2020 10:00
|ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «MΑΡΑΚΑΝΑ»
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U9 2011 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U9
|JUVENTUS ACADEMY U9 Lions Limassol A – Α.Σ.Υ.Λ. ΥΨΩΝΑ ΛΟΦΟΥ U9 Lions Limassol A
|15.02.2020 11:00
|ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «MΑΡΑΚΑΝΑ»
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U9 2011 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U9
|ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ U9 Lions Limassol A – ΣΧΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ U9 Lions Limassol B
|15.02.2020 09:00
|ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «MΑΡΑΚΑΝΑ»
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U9 2011 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U9
|ΣΧΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ U9 Lions Limassol A – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U9 Lions Limassol A
|15.02.2020 12:00
|ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «MΑΡΑΚΑΝΑ»
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U9 2011 LIONS LIMASSOL 19/20
|13
|U9
|SPORTING ACADEMY LIMASSOL U9 Lions Limassol A – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U9 Lions Limassol A
|15.02.2020 08:00
|ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «MΑΡΑΚΑΝΑ»
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U6 2014 EAGLES LIMASSOL 19/20
|1
|U6
|ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ U6 Eagles Limassol A – ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ U6 Eagles Limassol A
|15.02.2020 09:00
|ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
|ΛΕΜΕΣΟΣ
|GRASSROOTS U6 2014 EAGLES NICOSIA 19/20
|13
|U6
|CITY F.C. – APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C
|15.02.2020 08:00
|CAMPEONE SPORTS CENTER
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U13 2007 EAGLES NICOSIA 19/20
|13
|U13
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U13 Eagles Nicosia A – ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U13 Eagles Nicosia A
|15.02.2020 09:30
|ΛΕΒΕΝΤΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U13 2007 EAGLES NICOSIA 19/20
|13
|U13
|ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ U13 Eagles Nicosia A – ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ U13 Eagles Nicosia B
|15.02.2020 11:00
|ΛΕΒΕΝΤΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U13 2007 EAGLES NICOSIA 19/20
|13
|U13
|CITY F.C. – APOLLON F.C. U13 Eagles Nicosia A – ΧΑΛΚΑΝΩΡ ΙΔΑΛΙΟΥ U13 Eagles Nicosia A
|15.02.2020 08:00
|ΠΕΡΙΦ. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΥΙΩΝ – ΔΕΥΤΕΡΑΣ – ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U13 2007 EAGLES NICOSIA 19/20
|13
|U13
|ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U13 Eagles Nicosia A – Α.Π. ΠΑΝΤΑΖΗΣ U13 Eagles Nicosia A
|15.02.2020 09:30
|ΠΕΡΙΦ. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΥΙΩΝ – ΔΕΥΤΕΡΑΣ – ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U13 2007 EAGLES NICOSIA 19/20
|13
|U13
|ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U13 Eagles Nicosia B – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U13 Lions Nicosia A
|15.02.2020 08:00
|ΛΕΒΕΝΤΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U12 2008 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U12
|Liverpool F.C. International Academy Cyprus U12 Lions Nicosia A – Α.Π. ΠΑΝΤΑΖΗΣ U12 Lions Nicosia A
|15.02.2020 13:31
|SPAZIO MINI FOOTBALL
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U12 2008 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U12
|ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ U12 Lions Nicosia A – ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U12 Lions Nicosia A
|15.02.2020 12:00
|SPAZIO MINI FOOTBALL
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U12 2008 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U12
|Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ U12 Lions Nicosia A – ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ U12 Lions Nicosia A
|15.02.2020 12:31
|ΓΗΠΕΔΑ MINI FOOTBALL Ε.Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U12 2008 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U12
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U12 Lions Nicosia A – Liverpool F.C. International Academy Cyprus U12 Lions Nicosia B
|15.02.2020 09:31
|ΓΗΠΕΔΑ MINI FOOTBALL Ε.Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U12 2008 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U12
|GALAXY ACADEMY U12 Lions Nicosia A – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ U12 Lions Nicosia A
|15.02.2020 13:30
|CAMPEONE SPORTS CENTER
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U12 2008 EAGLES NICOSIA 19/20
|13
|U12
|ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ U12 Eagles Nicosia A – ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U12 Eagles Nicosia A
|15.02.2020 11:45
|CAMPEONE SPORTS CENTER
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U12 2008 EAGLES NICOSIA 19/20
|13
|U12
|ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U12 Eagles Nicosia A – ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U12 Eagles Nicosia B
|15.02.2020 08:00
|CAMPEONE SPORTS CENTER
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U12 2008 EAGLES NICOSIA 19/20
|13
|U12
|ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U12 Eagles Nicosia B – ΧΑΛΚΑΝΩΡ ΙΔΑΛΙΟΥ U12 Eagles Nicosia A
|15.02.2020 09:15
|CAMPEONE SPORTS CENTER
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U12 2008 EAGLES NICOSIA 19/20
|13
|U12
|ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ U12 Eagles Nicosia A – Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ U12 Eagles Nicosia A
|15.02.2020 10:30
|CAMPEONE SPORTS CENTER
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U9 2011 EAGLES NICOSIA 19/20
|13
|U9
|ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ U9 Eagles Nicosia A – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U9 Eagles Nicosia A
|15.02.2020 09:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U9 2011 EAGLES NICOSIA 19/20
|13
|U9
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ U9 Eagles Nicosia A – ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U9 Eagles Nicosia A
|15.02.2020 10:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U9 2011 EAGLES NICOSIA 19/20
|13
|U9
|CITY F.C. – APOLLON F.C. U9 Eagles Nicosia A – FUN FEVER F.C. U9 Eagles Nicosia A
|15.02.2020 12:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U9 2011 EAGLES NICOSIA 19/20
|13
|U9
|ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U9 Eagles Nicosia A – Liverpool F.C. International Academy Cyprus U9 Eagles Nicosia A
|15.02.2020 13:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U9 2011 EAGLES NICOSIA 19/20
|13
|U9
|ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ U9 Eagles Nicosia A – BFA CAMPEONE U9 Eagles Nicosia A
|15.02.2020 08:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U8 2012 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U8
|GALAXY ACADEMY U8 Lions Nicosia A – ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U8 Lions Nicosia B
|15.02.2020 09:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U8 2012 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U8
|Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ U8 Lions Nicosia B – ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U8 Lions Nicosia A
|15.02.2020 11:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U8 2012 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U8
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U8 Lions Nicosia B – Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ U8 Lions Nicosia A
|15.02.2020 10:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U8 2012 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U8
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U8 Lions Nicosia A – ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ U8 Lions Nicosia A
|15.02.2020 08:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U8 2012 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U8
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ U8 Lions Nicosia A – ELITE F.A. U8 Lions Nicosia A
|15.02.2020 09:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U8 2012 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U8
|Liverpool F.C. International Academy Cyprus U8 Lions Nicosia A – ELITE F.A. U8 Lions Nicosia B
|15.02.2020 10:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U8 2012 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U8
|ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U8 Lions Nicosia A – ASPRAKIS KIDS FA U8 Lions Nicosia A
|15.02.2020 09:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U8 2012 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U8
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ U8 Lions Nicosia A – BFA CAMPEONE U8 Lions Nicosia A
|15.02.2020 09:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U8 2012 EAGLES NICOSIA 19/20
|13
|U8
|Α.Π. ΠΑΝΤΑΖΗΣ U8 Eagles Nicosia A – ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ U8 Eagles Nicosia A
|15.02.2020 12:00
|CAMPEONE SPORTS CENTER
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U8 2012 EAGLES NICOSIA 19/20
|13
|U8
|ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ U8 Eagles Nicosia A – ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ U8 Eagles Nicosia A
|15.02.2020 11:00
|CAMPEONE SPORTS CENTER
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U8 2012 EAGLES NICOSIA 19/20
|13
|U8
|FUN FEVER F.C. U8 Eagles Nicosia A – Galacticos Football Club U8 Eagles Nicosia A
|15.02.2020 10:00
|CAMPEONE SPORTS CENTER
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U7 2013 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U7
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U7 Lions Nicosia A – Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ U7 Lions Nicosia A
|15.02.2020 08:00
|ΓΗΠΕΔΑ MINI FOOTBALL Ε.Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U7 2013 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U7
|ELITE F.A. U7 Lions Nicosia B – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U7 Lions Nicosia A
|15.02.2020 09:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U7 2013 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U7
|ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ U7 Lions Nicosia A – ELITE F.A. U7 Lions Nicosia A
|15.02.2020 10:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U7 2013 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U7
|ΑΕΚ ΙΔΑΛΙΟΥ U7 Lions Nicosia A – CITY F.C. – APOLLON F.C. U7 Lions Nicosia A
|15.02.2020 09:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U7 2013 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U7
|ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U7 Lions Nicosia B – Α.Π. ΠΑΝΤΑΖΗΣ U7 Lions Nicosia A
|15.02.2020 09:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U7 2013 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U7
|ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U7 Lions Nicosia A – GALAXY ACADEMY U7 Lions Nicosia A
|15.02.2020 08:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U7 2013 EAGLES NICOSIA 19/20
|13
|U7
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U7 Eagles Nicosia A – Galacticos Football Club U7 Eagles Nicosia A
|15.02.2020 09:00
|ΓΗΠΕΔΑ MINI FOOTBALL Ε.Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U7 2013 EAGLES NICOSIA 19/20
|13
|U7
|FUN FEVER F.C. U7 Eagles Nicosia A – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U7 Eagles Nicosia A
|15.02.2020 08:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U13 2007 9V9 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U13
|ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ U13 Lions Nicosia A – Liverpool F.C. International Academy Cyprus U13 Lions Nicosia A
|15.02.2020 12:00
|CAMPEONE SPORTS CENTER
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U13 2007 9V9 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U13
|ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U13 Lions Nicosia A – ELITE F.A. U13 Lions Nicosia A
|15.02.2020 08:00
|ΓΗΠΕΔΑ MINI FOOTBALL Ε.Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U13 2007 9V9 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U13
|ASPRAKIS KIDS FA U13 Lions Nicosia A – Galacticos Football Club U13 Lions Nicosia A
|15.02.2020 11:00
|ΓΗΠΕΔΑ MINI FOOTBALL Ε.Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U11 2009 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U11
|GALAXY ACADEMY U11 Lions Nicosia A – Galacticos Football Club U11 Lions Nicosia A
|15.02.2020 12:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U11 2009 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U11
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ U11 Lions Nicosia A – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) U11 Lions Nicosia A
|15.02.2020 13:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U11 2009 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U11
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U11 Lions Nicosia A – ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U11 Lions Nicosia A
|15.02.2020 09:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U11 2009 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U11
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U11 Lions Nicosia A – ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U11 Lions Nicosia A
|15.02.2020 10:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U11 2009 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U11
|FUN FEVER F.C. U11 Lions Nicosia A – Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ U11 Lions Nicosia A
|15.02.2020 12:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U11 2009 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U11
|Liverpool F.C. International Academy Cyprus U11 Lions Nicosia A – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U11 Lions Nicosia A
|15.02.2020 08:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U11 2009 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U11
|ELITE F.A. U11 Lions Nicosia A – ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ U11 Lions Nicosia A
|15.02.2020 12:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U11 2009 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U11
|Α.Π. ΠΑΝΤΑΖΗΣ U11 Lions Nicosia A – ASPRAKIS KIDS FA U11 Lions Nicosia A
|15.02.2020 11:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U11 2009 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U11
|CITY F.C. – APOLLON F.C. U11 Lions Nicosia A – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ U11 Lions Nicosia A
|15.02.2020 13:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U11 2009 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U11
|CHRYSANTHOU Football Academy U11 Lions Nicosia A – ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U11 Lions Nicosia B
|15.02.2020 08:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U10 2010 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U10
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U10 Lions Nicosia A – Galacticos Football Club U10 Lions Nicosia A
|15.02.2020 12:30
|ΓΗΠΕΔΑ ΕΘΑ ΕΓΚΩΜΗΣ «ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ»
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U10 2010 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U10
|ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U10 Lions Nicosia B – ASPRAKIS KIDS FA U10 Lions Nicosia A
|15.02.2020 11:30
|ΓΗΠΕΔΑ ΕΘΑ ΕΓΚΩΜΗΣ «ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ»
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U10 2010 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U10
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ U10 Lions Nicosia A – GALAXY ACADEMY U10 Lions Nicosia A
|15.02.2020 10:30
|ΓΗΠΕΔΑ ΕΘΑ ΕΓΚΩΜΗΣ «ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ»
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U10 2010 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U10
|ΣΧΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.ΤΣΙΑΚΛΗ «ΑΣΤΕΡΕΣ» U10 Lions Nicosia A – ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U10 Lions Nicosia A
|15.02.2020 09:00
|SPAZIO MINI FOOTBALL
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U10 2010 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U10
|FUN FEVER F.C. U10 Lions Nicosia A – Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ U10 Lions Nicosia A
|15.02.2020 08:30
|ΓΗΠΕΔΑ ΕΘΑ ΕΓΚΩΜΗΣ «ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ»
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U10 2010 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U10
|Liverpool F.C. International Academy Cyprus U10 Lions Nicosia A – ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ U10 Lions Nicosia A
|15.02.2020 09:30
|ΓΗΠΕΔΑ ΕΘΑ ΕΓΚΩΜΗΣ «ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ»
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U10 2010 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U10
|ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ U10 Lions Nicosia A – CITY F.C. – APOLLON F.C. U10 Lions Nicosia A
|15.02.2020 09:00
|CAMPEONE SPORTS CENTER
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U10 2010 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U10
|ELITE F.A. U10 Lions Nicosia A – Α.Π. ΠΑΝΤΑΖΗΣ U10 Lions Nicosia A
|15.02.2020 12:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U10 2010 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U10
|ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ U10 Lions Nicosia A – ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U10 Lions Nicosia A
|15.02.2020 08:00
|CAMPEONE SPORTS CENTER
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U6 2014 EAGLES NICOSIA 19/20
|13
|U6
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A – ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A
|15.02.2020 10:00
|CAMPEONE SPORTS CENTER
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U6 2014 EAGLES NICOSIA 19/20
|13
|U6
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B
|15.02.2020 09:00
|CAMPEONE SPORTS CENTER
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U9 2011 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U9
|CITY F.C. – APOLLON F.C. U9 Lions Nicosia A – ASPRAKIS KIDS FA U9 Lions Nicosia A
|15.02.2020 11:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U9 2011 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U9
|Α.Π. ΠΑΝΤΑΖΗΣ U9 Lions Nicosia A – ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ U9 Lions Nicosia A
|15.02.2020 13:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U9 2011 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U9
|ELITE F.A. U9 Lions Nicosia A – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U9 Lions Nicosia A
|15.02.2020 10:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U9 2011 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U9
|Liverpool F.C. International Academy Cyprus U9 Lions Nicosia A – Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ U9 Lions Nicosia A
|15.02.2020 13:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U9 2011 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U9
|ΣΧΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.ΤΣΙΑΚΛΗ «ΑΣΤΕΡΕΣ» U9 Lions Nicosia B – ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U9 Lions Nicosia A
|15.02.2020 11:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U9 2011 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U9
|ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ U9 Lions Nicosia A – ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U9 Lions Nicosia A
|15.02.2020 12:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U9 2011 LIONS NICOSIA 19/20
|13
|U9
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U9 Lions Nicosia A – GALAXY ACADEMY U9 Lions Nicosia A
|15.02.2020 11:00
|ΓΗΠΕΔΑ FUTSAL ΝUEVO CAMPO
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U10 2010 EAGLES NICOSIA 19/20
|13
|U10
|Α.Π. ΠΑΝΤΑΖΗΣ U10 Eagles Nicosia A – Liverpool F.C. International Academy Cyprus U10 Eagles Nicosia A
|15.02.2020 10:00
|SPAZIO MINI FOOTBALL
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U10 2010 EAGLES NICOSIA 19/20
|13
|U10
|ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U10 Eagles Nicosia A – Galacticos Football Club U10 Eagles Nicosia A
|15.02.2020 10:00
|CAMPEONE SPORTS CENTER
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U10 2010 EAGLES NICOSIA 19/20
|13
|U10
|ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ U10 Eagles Nicosia A – Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ U10 Eagles Nicosia A
|15.02.2020 08:00
|SPAZIO MINI FOOTBALL
|ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|GRASSROOTS U10 2010 EAGLES PAPHOS 19/20
|13
|U10
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ U10 Eagles Paphos A – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ U10 Eagles Paphos A
|15.02.2020 10:00
|OLYMPICO SPORT CENTER (ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ)
|ΠΑΦΟΣ
|GRASSROOTS U10 2010 EAGLES PAPHOS 19/20
|13
|U10
|ΠΕΓΕΙΑ 2014 U10 Eagles Paphos A – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΑΦΟΥ) U10 Eagles Paphos A
|15.02.2020 08:00
|OLYMPICO SPORT CENTER (ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ)
|ΠΑΦΟΣ
|GRASSROOTS U10 2010 EAGLES PAPHOS 19/20
|13
|U10
|ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΑΛΑΣ U10 Eagles Paphos A – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΑΦΟΥ) U10 Eagles Paphos A
|15.02.2020 08:00
|OLYMPICO SPORT CENTER (ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ)
|ΠΑΦΟΣ
|GRASSROOTS U10 2010 EAGLES PAPHOS 19/20
|13
|U10
|ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U10 Eagles Paphos A – SPARTA PAPHOS ACADEMY U10 Eagles Paphos A
|15.02.2020 09:00
|OLYMPICO SPORT CENTER (ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ)
|ΠΑΦΟΣ
|GRASSROOTS U10 2010 EAGLES PAPHOS 19/20
|13
|U10
|ΠΑΦΟΣ F.C. U10 Eagles Paphos A – ΑΚΑΔΗΜΙΑ OLYMPICO SPORTS CENTRE U10 Eagles Paphos A
|15.02.2020 10:00
|OLYMPICO SPORT CENTER (ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ)
|ΠΑΦΟΣ
|GRASSROOTS U10 2010 EAGLES PAPHOS 19/20
|13
|U10
|ΕΝΑΔ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ U10 Eagles Paphos A – JUVENTUS ACADEMY U10 Eagles Paphos A
|15.02.2020 09:00
|OLYMPICO SPORT CENTER (ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ)
|ΠΑΦΟΣ
|GRASSROOTS U7 2013 EAGLES PAPHOS 19/20
|3
|U7
|ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΑΛΑΣ U7 Eagles Paphos A – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΑΦΟΥ) U7 Eagles Paphos A
|15.02.2020 08:00
|ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SPORTIVO
|ΠΑΦΟΣ
|GRASSROOTS U7 2013 EAGLES PAPHOS 19/20
|3
|U7
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ U7 Eagles Paphos A – JUVENTUS ACADEMY U7 Eagles Paphos A
|15.02.2020 10:00
|ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SPORTIVO
|ΠΑΦΟΣ
|GRASSROOTS U7 2013 EAGLES PAPHOS 19/20
|3
|U7
|ΠΑΦΟΣ F.C. U7 Eagles Paphos A – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΑΦΟΥ) U7 Eagles Paphos A
|15.02.2020 09:00
|ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SPORTIVO
|ΠΑΦΟΣ
|GRASSROOTS U8 2012 EAGLES PAPHOS 19/20
|13
|U8
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ U8 Eagles Paphos A – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΑΦΟΥ) U8 Eagles Paphos A
|15.02.2020 08:00
|ΣΤΑΔΙΟ ΦΟΥΤΣΑΛ WEBLEY PAFOS
|ΠΑΦΟΣ
|GRASSROOTS U8 2012 EAGLES PAPHOS 19/20
|13
|U8
|ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΑΛΑΣ U8 Eagles Paphos A – ΑΚΑΔΗΜΙΑ OLYMPICO SPORTS CENTRE U8 Eagles Paphos A
|15.02.2020 11:00
|ΣΤΑΔΙΟ ΦΟΥΤΣΑΛ WEBLEY PAFOS
|ΠΑΦΟΣ
|GRASSROOTS U8 2012 EAGLES PAPHOS 19/20
|13
|U8
|ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U8 Eagles Paphos A – JUVENTUS ACADEMY U8 Eagles Paphos A
|15.02.2020 09:00
|ΣΤΑΔΙΟ ΦΟΥΤΣΑΛ WEBLEY PAFOS
|ΠΑΦΟΣ
|GRASSROOTS U8 2012 EAGLES PAPHOS 19/20
|13
|U8
|ΠΑΦΟΣ F.C. U8 Eagles Paphos A – ΕΝΑΔ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ U8 Eagles Paphos A
|15.02.2020 10:00
|ΣΤΑΔΙΟ ΦΟΥΤΣΑΛ WEBLEY PAFOS
|ΠΑΦΟΣ
|GRASSROOTS U9 2011 EAGLES PAPHOS 19/20
|13
|U9
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ U9 Eagles Paphos A – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΑΦΟΥ) U9 Eagles Paphos A
|15.02.2020 08:00
|OLYMPICO SPORT CENTER (ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ)
|ΠΑΦΟΣ
|GRASSROOTS U9 2011 EAGLES PAPHOS 19/20
|13
|U9
|ΠΕΓΕΙΑ 2014 U9 Eagles Paphos A – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΑΦΟΥ) U9 Eagles Paphos A
|15.02.2020 11:00
|OLYMPICO SPORT CENTER (ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ)
|ΠΑΦΟΣ
|GRASSROOTS U9 2011 EAGLES PAPHOS 19/20
|13
|U9
|ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΑΛΑΣ U9 Eagles Paphos A – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΑΦΟΥ) U9 Eagles Paphos B
|15.02.2020 10:00
|OLYMPICO SPORT CENTER (ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ)
|ΠΑΦΟΣ
|GRASSROOTS U9 2011 EAGLES PAPHOS 19/20
|13
|U9
|ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U9 Eagles Paphos A – ΑΚΑΔΗΜΙΑ OLYMPICO SPORTS CENTRE U9 Eagles Paphos A
|15.02.2020 09:00
|OLYMPICO SPORT CENTER (ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ)
|ΠΑΦΟΣ
|GRASSROOTS U9 2011 EAGLES PAPHOS 19/20
|13
|U9
|ΠΑΦΟΣ F.C. U9 Eagles Paphos A – JUVENTUS ACADEMY U9 Eagles Paphos A
|15.02.2020 12:00
|OLYMPICO SPORT CENTER (ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ)
|ΠΑΦΟΣ
|GRASSROOTS U11 2009 EAGLES PAPHOS 19/20
|13
|U11
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΑΦΟΥ) U11 Eagles Paphos A – ΠΑΦΟΣ F.C. U11 Eagles Paphos A
|15.02.2020 09:00
|ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «MΑΡΑΚΑΝΑ»
|ΠΑΦΟΣ
|GRASSROOTS U11 2009 EAGLES PAPHOS 19/20
|13
|U11
|ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΑΛΑΣ U11 Eagles Paphos B – ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U11 Eagles Paphos A
|15.02.2020 10:00
|ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «MΑΡΑΚΑΝΑ»
|ΠΑΦΟΣ
|GRASSROOTS U11 2009 EAGLES PAPHOS 19/20
|13
|U11
|ΠΕΓΕΙΑ 2014 U11 Eagles Paphos A – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΑΛΑΣ U11 Eagles Paphos A
|15.02.2020 08:00
|ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «MΑΡΑΚΑΝΑ»
|ΠΑΦΟΣ
|GRASSROOTS U12 2008 EAGLES PAPHOS 19/20
|13
|U12
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΑΦΟΥ) U12 Eagles Paphos A – ΑΚΑΔΗΜΙΑ OLYMPICO SPORTS CENTRE U12 Eagles Paphos A
|15.02.2020 09:00
|ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΔΙΑ – ΠΑΦΟΣ
|ΠΑΦΟΣ
|GRASSROOTS U12 2008 EAGLES PAPHOS 19/20
|13
|U12
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ U12 Eagles Paphos A – ΠΕΓΕΙΑ 2014 U12 Eagles Paphos A
|15.02.2020 12:00
|ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΔΙΑ – ΠΑΦΟΣ
|ΠΑΦΟΣ
|GRASSROOTS U12 2008 EAGLES PAPHOS 19/20
|13
|U12
|ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΑΛΑΣ U12 Eagles Paphos A – SPARTA PAPHOS ACADEMY U12 Eagles Paphos A
|15.02.2020 11:00
|ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΔΙΑ – ΠΑΦΟΣ
|ΠΑΦΟΣ
|GRASSROOTS U12 2008 EAGLES PAPHOS 19/20
|13
|U12
|ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U12 Eagles Paphos A – JUVENTUS ACADEMY U12 Eagles Paphos A
|15.02.2020 10:00
|ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΔΙΑ – ΠΑΦΟΣ
|ΠΑΦΟΣ
|GRASSROOTS U12 2008 EAGLES PAPHOS 19/20
|13
|U12
|ΠΑΦΟΣ F.C. U12 Eagles Paphos A – ΕΝΑΔ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ U12 Eagles Paphos A
|15.02.2020 11:00
|ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΔΙΑ – ΠΑΦΟΣ
|ΠΑΦΟΣ