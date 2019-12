Οι κορυφαίες ομάδες και σκόρερ της δεκαετίας της Πρέμιερ Λιγκ

Μία δεκαετία γεμάτη αλλαγές ήταν αυτή που πέρασε για την Premier League, που είδε αρκετές ομάδες να έρχονται στο προσκήνιο και να πρωταγωνιστούν.

Λίγο πριν το 2019 μας αποχαιρετήσει λοιπόν, η διοργανώτρια αρχή του αγγλικού πρωταθλήματος, αποκάλυψε τις κορυφαίες ομάδες της δεκαετίας αλλά και τους κορυφαίους σκόρερ.

Αναμφίβολα σε αυτές τις κατηγορίες πρωταγωνίστρια είναι η Μάντσεστερ Σίτι, που έχει τους περισσότερους βαθμούς με 814 βαθμούς, ενώ πρώτος σκόρερ είναι ο Σέρχιο Αγκουέρο με 174 τέρματα.

Δείτε τις καλύτερες ομάδες και σκόρερ της Premier League:

📊The final @premierleague game of the decade has been played – most PL points in the last 10 years: 818 Man City 747 Man Utd 740 Chelsea 710 Liverpool 703 Tottenham 702 Arsenal pic.twitter.com/3wwIw2bGTp

⚽️ @aguerosergiokun‘s goal today was his 174th in PL, the top scorer in the competition in the 2010s.

PL top scorers in the last decade:

174 Sergio Aguero

136 Harry Kane

114 Wayne Rooney

113 Romelu Lukaku

98 Robin Van Persie

97 Jamie Vardy pic.twitter.com/wKASq6Sq5Z

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 29 Δεκεμβρίου 2019