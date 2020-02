Οι φίλοι της Λίβερπουλ θέλουν να υπογράψει ο Τζέραρντ για να σηκώσει το πρωτάθλημα! (PICS)

Με την διαφορά στο +22 από την δεύτερη το ερώτημα δεν είναι εάν θα κατακτήσει την Premier League η Λίβερπουλ, αλλά το πότε. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει μιας και οι «reds» θέλουν έξι νίκες στα επόμενα 13 ματς για να επιστρέψουν στην κορυφή της Αγγλίας μετά από 30 χρόνια.

Υπάρχει η πιθανότητα η Λίβερπουλ να «κλειδώσει» και μαθηματικά τον τίτλο είτε κόντρα στην Εβερτον είτε κόντρα στην Σίτι τις επόμενες εβδομάδες αλλά όπως και να ‘χει ο Τζόρνταν Χέντερσον θα σηκώσει το τρόπαιο στις 9 Μαΐου στο ματς με την Τσέλσι στο Ανφιλντ.

Και με τους «reds» πλέον να ανυπομονούν για την συγκεκριμένη στιγμή υπάρχουν αρκετοί φίλαθλοι της ομάδας που θέλουν από τον σύλλογο να υπογράψει τον Στίβεν Τζέραρντ ως ελεύθερο και ν’ αφήσει για λίγο την δουλειά από την Ρέιντζερς ώστε να παίξει στα απαιτούμενα πέντε ματς για να σηκώσει στο τέλος αυτό τρόπαιο. Ενα τρόπαιο που είχε φτάσει τόσο κοντά στο να το κατακτήσει την σεζόν 2013/14 αλλά ήταν το περίφημο γλίστρημά του…

Ohh how I’d love to see him playing the final games of the season and lift the trophy he wanted the most…

