Οι επικίνδυνοι των σπορ που παίζουν με τον κορονοϊό

Ο κόσμος στροβιλίζεται γύρω από τον κορονοϊό, με τα αθλητικά γεγονότα να αναβάλλονται το ένα πίσω από το άλλο. Ακόμη κι εκείνοι που σφύριζαν αδιάφορα, συνειδητοποιούν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα, όσο νόμιζαν. Η Ευρωλίγκα κατάλαβε ότι η ανευθυνότητά να στέλνει ομάδες στο Μιλάνο, θα μετατρεπόταν σε μπούμερανγκ για την αξιοπιστία της και ανέβαλλε όλους τους αγώνες της, μέχρι νεωτέρας. Είχε φροντίσει, ωστόσο, να… ταλαιπωρήσει για ακόμα μια φορά τον Ολυμπιακό, που πήγε στο Βερολίνο, προσγειώθηκε και μετά επέστρεψε λες κι έκανε τη διαδρομή Παγκράτι-Κολιάτσου με το τρόλεϊ νο 11.

Όπως είπε και ο Χρήστος Μπαφές, αθλητικός διευθυντής της ΚΑΕ, στην προκειμένη περίπτωση μετράει η ασφάλεια και η υγεία όλων και όχι μια μικρή ταλαιπωρία με ένα πήγαινε-έλα χωρίς νόημα.

Υπάρχουν και χειρότερα. Η UEFA, που βέβαια δεν είναι μια λίγκα 42 ομάδων όπως η Ευρωλίγκα (μαζί με τα κλαμπ του Eurocup), αλλά έχει στην ‘ομπρέλα’ της 55 εθνικές ομοσπονδίες, προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια πρωτοφανή για τα δεδομένα κατάσταση. Είναι φανερό ότι θέλει να… σώσει ό,τι σώζεται, αλλά μοιάζει με διαδρομή που καταλήγει σε αδιέξοδο. Ήδη, τα κρούσματα έχουν αρχίσει να εμφανίζονται μέσα στις ίδιες τις ομάδες, με αποτέλεσμα όλα να είναι στον ‘αέρα’, αλλά και να έχουν μια και μοναδική κατάληξη: την αναβολή όλων των διοργανώσεων.

Ακούστηκαν διάφορα τραγελαφικά από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία, με κορυφαία την πρόταση να αποχωρήσουν οικειοθελώς από το Europa League, η Ίντερ και η Ρόμα! Όχι όμως κι η Αταλάντα, που προκρίθηκε με το σπαθί της στους ‘8’ του Champions League, αλλά προέρχεται από το Μπέργκαμο, δηλαδή μέσα από τη Λομβαρδία, την περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο από τον κορονοϊό στην Ιταλία.

Με τις αντιδράσεις των ομάδων να πληθαίνουν, η UEFA σκέφτεται πλέον με άξονα το “λουκέτο παντού”. Γι’ αυτό έχει πέσει στο τραπέζι η μετάθεση του Euro 2020 για το καλοκαίρι του 2021, ώστε να δοθεί ένα περιθώριο αναβολής των φετινών διοργανώσεων και με βάση την εξέλιξη της πανδημίας, την επανέναρξή τους σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα μέσα στη σεζόν. Ήδη αποφασίστηκε η αναβολή των αγώνων της ερχόμενης εβδομάδας σε Champions League και Europa League.

Έλα όμως που το 2021 είναι προγραμματισμένο το περίφημο ανανεωμένο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το οποίο μάλιστα υποτίθεται ότι θα διεξαχθεί στην Κίνα (17 Ιουνίου-4 Ιουλίου). Μια από τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες της διοργάνωσης που εμπνεύστηκε η FIFA είναι και η Γουχάν. Στη γενέτειρα του κορονοϊού…

Και κάπου εδώ, έρχεται στην επιφάνεια ένα βασικό θέμα το οποίο, εν τέλει, θα έπρεπε να συζητήσουμε κάποια στιγμή σοβαρά. Το καλεντάρι των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, μοιάζει πλέον με σύστημα… εξόντωσης. Είναι τόσο πολύ συμπιεσμένο που μια μικρή απόκλιση από τις ημερομηνίες δημιουργεί αναταράξεις, ενώ μια έκτακτη κατάσταση, όπως η πανδημία του κορονοϊού, παραλύει το σύστημα.

Οι ποδοσφαιριστές έχουν μετατραπεί σε… μηχανικά ρομπότ, που πρέπει να παίζουν διαρκώς. Δεν υπάρχει σχεδόν καμιά εβδομάδα μέσα στη χρονιά, που να μην υπάρχουν διπλά παιχνίδια. Είτε αυτά είναι σε συλλογικό είτε σε εθνικό επίπεδο. Η πίτα του ποδοσφαίρου, δηλαδή η κότα με τα ‘χρυσά’ αυγά, τους χωράει όλους. Προσφέρει χρήματα με αστρονομικά τηλεοπτικά συμβόλαια, σπόνσορες, διαφημίσεις και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο νους ενός άπληστου επιχειρηματία. Αρκεί οι ποδοσφαιριστές να παίζουν. Ασταμάτητα. Χωρίς διακοπή. Φέτος, από την σύγκρουση των διοργανώσεων, φτάσαμε στο σημείο να δούμε τη Λίβερπουλ να πηγαίνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων με την πρώτη ομάδα και να αφήνει εκείνη των Νέων, για να παίξει στο αγγλικό League Cup.

Σάμπως η κόντρα Euroleague-FIBA σε τι νομίζετε ότι υφίσταται; Όλοι θέλουν να φάνε από την πίτα (που στο μπάσκετ είναι πιο μικρή) Και τα κλαμπ και οι ομοσπονδίες. Ο τραγέλαφος να παίζουν την ίδια ώρα και σύλλογοι και εθνικές ομάδες δείχνει το μέγεθος της μπασκετικής διαστροφής.

Τεράστια συμβόλαια υπογράφονται, οι ομάδες δεν προλαβαίνουν να κάνουν προετοιμασία γιατί πρέπει να πάνε είτε στην Αμερική είτε στην Ασία, ώστε να τους δει το εκεί κοινό που είναι πολυάριθμο και πληρώνει έξτρα (εκατομμύρια) δολάρια και ευρώ. Σα να μην έφταναν όλα αυτά, το Παγκόσμιο Κύπελλο 2022 θα διεξαχθεί Νοέμβριο και Δεκέμβριο, ώστε να αντέξουν οι παίκτες τις θερμοκρασίες του Κατάρ, ενώ από το 2026 (σε Καναδά, Μεξικό και ΗΠΑ), οι ομάδες από 32 θα γίνουν 48! Όσο πιο πολλοί, τόσο καλύτερα για τα ταμεία της FIFA και των αξιωματούχων της, που όπως και της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, ενίοτε ξεφεύγουν τόσο πολύ σε θέματα διαφθοράς, που καταλήγουν στη φυλακή.

Την ίδια ώρα, στο Ηνωμένο Βασίλειο νομίζουν ότι επειδή έγινε Brexit, θα ξεφύγει το νησί από την πανδημία του κορονοϊού. Το βράδυ της Πέμπτης, η Premier League αποφάσιζε ότι οι αγώνες της θα συνεχιστούν “ως έχουν προγραμματιστεί”, δηλαδή με κόσμο και χωρίς μέτρα ασφαλείας, όπως αρχικά υπήρχε σκέψη. Πριν αλέκτωρ φωνήσαι, έγινε γνωστό ότι θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, ενώ ο 19χρονος επιθετικός της Τσέλσι Κάλουμ Χόντσον Οντόι προσβλήθηκε επίσης από τον ιό.

Το να παίξουν σε άδειες εξέδρες τους φαίνεται αδιανόητο, το να αναβάλλουν τους αγώνες για εύλογο χρονικό διάστημα τους… μπλοκάρει. Αυτή τη φορά πάντως δεν είχαν και άλλα περιθώρια. Οι σύλλογοι πήραν την κατάσταση στα χέρια τους και ζήτησαν να διακοπεί το πρωτάθλημα. Όπερ και εγένετο, τουλάχιστον μέχρι αρχές Απριλίου.

Τι σημαίνει, όμως, να αναβάλλονται οι αγώνες μιας λίγκας; Προφανώς το κόστος των απωλειών δεν μπορεί, από τώρα, να προσδιοριστεί. Εξαρτάται, άλλωστε, από το χρονικό διάστημα που μια διοργάνωση θα αναβληθεί. Οι περισσότεροι κάνουν λόγο για τεράστια οικονομική ζημιά, όχι μόνο των κλαμπ και των ιδιοκτητών τους, αλλά όλων όσοι ασχολούνται με τον περίγυρο μιας μεγάλης ομάδας.

Φανταστείτε πόσοι άνθρωποι ζουν από ένα αθλητικό γεγονός. Ακόμη και στον μικρόκοσμο της Ελλάδας, ακόμη και τα πενιχρά έσοδα που μπορεί να έχει μια καντίνα έξω από ένα γήπεδο, συνιστούν παράπλευρη απώλεια. Μαζί με τους ανθρώπους που εργάζονται ειδικά για το αθλητικό γεγονός και πληρώνονται part-time. Κάντε τώρα την αναλογία και σκεφτείτε αυτά τα χρήματα σε αγώνα Premier League ή ΝΒΑ.

Το ΝΒΑ, πάντως, κατέβασε τα ρολά για έναν μήνα. Και όταν μιλάμε για το αμερικάνικο μπάσκετ, σκεφτείτε ότι τα έσοδα μόνο από τα τηλεοπτικά δικαιώματα αγγίζουν τα 7.500.000.000 δολάρια για τις 30 ομάδες της λίγκας! H Premier League είναι επίσης πανάκριβο προϊόν. Το 2019, η 3ετής συμφωνία στοίχισε 9.200.000.000 λίρες. Περίπου 10.300.000.000 ευρώ! Αν τα ρολά μείνουν κατεβασμένα επ’ αόριστον, τότε όσοι έχουν τα δικαιώματα είναι πολύ λογικό να ζητήσουν… αναθεώρηση των συμβολαίων. Κάποιες ρήτρες θα υπάρχουν στα πολυσέλιδα συμβόλαια που στοιχίζουν δισεκατομμύρια.

Ο κορονοϊός, όμως, δεν είναι αστείο, όπως νόμιζε ο Ντόνοβαν Μίτσελ, που έκανε… πλάκα με τους θεατές λέγοντας τους “δεν μπορείτε να την αγγίξετε την μπάλα, ίσως έχετε τον ιό”. Τελικά τον είχε… αυτός.

Donovan Mitchell to a fan last night before the game:

“y’all can’t touch it, y’all might have the virus.” (the ball) pic.twitter.com/c2WSnCgqGQ

— Ball Realm (@TheBallRealm) March 13, 2020