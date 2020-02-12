Οι διαιτητές της αγωνιστικής των πρωταθλημάτων φούτσαλ σε Άνδρες και Νέους

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Συνεχίζονται τα Πρωταθλήματα Ανδρών και Νέων U19 Futsal.

Οι ορισμοί των διαιτητών…

Α’ Κατ. ΛΕΥΚΟΘΕΟ 13.02.2020 19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ATHIENOU A.C. ΧΡ. Ν. ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΔΗΜΟΚΡΑΤΟΥΣ Α. ΜΗΝΑΙΔΗΣ Λ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ Π. ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ
Α’ Κατ. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 13.02.2020 19:00 ΑΕΛ Λ/ΣΟΥ – ΟΜΟΝΟΙΑ Λ/ΣΙΑΣ (ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ) Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤ. Χ΄΄ΠΑΝΑΓΗ Χ. ΕΦΡΑΙΜ Α. ΛΙΟΤΑΤΗΣ Γ. ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ
Α’ Κατ. ΚΙΤΙΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 13.02.2020 20:00 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜ/ΣΤΟΥ – Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Γ. ΓΙΑΓΚΟΥ Α. ΠΡΑΣΤΙΤΗΣ Κ. ΚΟΓΚΟΡΟΖΗΣ Ε. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α’ Κατ. ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 13.02.2020 21:15 AGBU ARARAT – FONBET – ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΤ. ΡΙΑΛΑΣ Θ. Χ΄΄ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΡ. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ Μ. ΠΕΤΡΟΥ Μ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
U19 ΛΕΥΚΟΘΕΟ 16.02.2020 09:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤ. ΡΙΑΛΑΣ
U19 MEL FORD ARENA (ΝΙΚΟΣ ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΗΣ) 16.02.2020 09:00 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Μ. ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
U19 ΚΙΤΙΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 16.02.2020 10:00 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜ/ΣΤΟΥ – ΟΜΟΝΟΙΑ Λ/ΣΙΑΣ Λ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΛ. Π»ΚΩΝ/ΝΟΥ
U19 ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ «ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» ΑΘΗΕΝΟΥ 16.02.2020 12:00 ATHIENOU A.C. – AGBU ARARAT – FONBET ΑΛ. Π΄΄ΚΩΝ/ΝΟΥ Λ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ