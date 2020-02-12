Οι διαιτητές της αγωνιστικής των πρωταθλημάτων φούτσαλ σε Άνδρες και Νέους

Συνεχίζονται τα Πρωταθλήματα Ανδρών και Νέων U19 Futsal.
Οι ορισμοί των διαιτητών…
|Α’ Κατ.
|ΛΕΥΚΟΘΕΟ
|13.02.2020 19:00
|ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ATHIENOU A.C.
|ΧΡ. Ν. ΧΡΙΣΤΟΥ
|Α. ΔΗΜΟΚΡΑΤΟΥΣ
|Α. ΜΗΝΑΙΔΗΣ
|Λ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
|Π. ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ
|Α’ Κατ.
|ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
|13.02.2020 19:00
|ΑΕΛ Λ/ΣΟΥ – ΟΜΟΝΟΙΑ Λ/ΣΙΑΣ (ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ)
|Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΣΤ. Χ΄΄ΠΑΝΑΓΗ
|Χ. ΕΦΡΑΙΜ
|Α. ΛΙΟΤΑΤΗΣ
|Γ. ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ
|Α’ Κατ.
|ΚΙΤΙΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
|13.02.2020 20:00
|ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜ/ΣΤΟΥ – Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|Γ. ΓΙΑΓΚΟΥ
|Α. ΠΡΑΣΤΙΤΗΣ
|Κ. ΚΟΓΚΟΡΟΖΗΣ
|Ε. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
|Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|Α’ Κατ.
|ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|13.02.2020 21:15
|AGBU ARARAT – FONBET – ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
|ΣΤ. ΡΙΑΛΑΣ
|Θ. Χ΄΄ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|ΗΡ. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
|Μ. ΠΕΤΡΟΥ
|Μ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
|U19
|ΛΕΥΚΟΘΕΟ
|16.02.2020 09:00
|ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
|Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΣΤ. ΡΙΑΛΑΣ
|U19
|MEL FORD ARENA (ΝΙΚΟΣ ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΗΣ)
|16.02.2020 09:00
|ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
|Μ. ΙΩΑΝΝΟΥ
|Δ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
|U19
|ΚΙΤΙΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
|16.02.2020 10:00
|ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜ/ΣΤΟΥ – ΟΜΟΝΟΙΑ Λ/ΣΙΑΣ
|Λ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
|ΑΛ. Π»ΚΩΝ/ΝΟΥ
|U19
|ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ «ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» ΑΘΗΕΝΟΥ
|16.02.2020 12:00
|ATHIENOU A.C. – AGBU ARARAT – FONBET
|ΑΛ. Π΄΄ΚΩΝ/ΝΟΥ
|Λ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ