Οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής της Β΄ φάσης στους δύο ομίλους της Β΄ κατηγορίας

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές, τους βοηθούς διαιτητές και τους παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων της 2ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας.
|Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2019/20 – Β΄ Φάση Όμιλος Premier
|ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|08.02.2020 15:00
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
|ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Λ/ΤΡΙ)
|ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
|Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2019/20 – Β΄ Φάση Όμιλος Premier
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ(ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ)
|08.02.2020 15:00
|ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ – ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
|ΚΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΞΕΝΙΑ
|ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΝΙΚΗ
|Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2019/20 – Β΄ Φάση Όμιλος Premier
|ΣΤΑΔΙΟ «ΟΘΕΛΛΟΥ» ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|08.02.2020 15:00
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ – ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (Λ/ΚΑ)
|ΚΑΝΑΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
|ΤΟΥΜΑΖΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ
|ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ ΓΙΑΓΚΟΣ
|Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2019/20 – Β΄ Φάση Όμιλος Standard
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|08.02.2020 15:00
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|ΤΣΟΥΚΚΑΣ ΑΒΡΑΑΜ
|ΝΙΚΗΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΙΑΚΩΒΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΑ
|Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2019/20 – Β΄ Φάση Όμιλος Standard
|N. PAPAS GROUP – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ»
|08.02.2020 15:00
|ΑΛΚΗ Ορόκλινη – ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΙΚΟΣ
|ΤΙΓΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
|ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2019/20 – Β΄ Φάση Όμιλος Standard
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ
|08.02.2020 15:00
|Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 – Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ
|ΠΡΑΣΤΙΤΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
|ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΣΚΑΠΟΥΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2019/20 – Β΄ Φάση Όμιλος Standard
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|08.02.2020 15:00
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|ΣΟΛΩΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΖΑΡΤΗΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΠΙΕΡΗ ΧΡΙΣΤΟΣ
|ΜΟΥΣΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
Πηγή: www.cfa.com.cy