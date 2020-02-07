Οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής της Β΄ φάσης στους δύο ομίλους της Β΄ κατηγορίας

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Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές, τους βοηθούς διαιτητές και τους παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων της 2ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας.

Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2019/20 – Β΄ Φάση Όμιλος Premier ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 08.02.2020 15:00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Λ/ΤΡΙ) ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2019/20 – Β΄ Φάση Όμιλος Premier ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ(ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ) 08.02.2020 15:00 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ – ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΝΙΚΗ
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2019/20 – Β΄ Φάση Όμιλος Premier ΣΤΑΔΙΟ «ΟΘΕΛΛΟΥ»  ΑΘΗΑΙΝΟΥ 08.02.2020 15:00 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ – ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (Λ/ΚΑ) ΚΑΝΑΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥΜΑΖΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ ΓΙΑΓΚΟΣ
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2019/20 – Β΄ Φάση Όμιλος Standard ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 08.02.2020 15:00 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ ΤΣΟΥΚΚΑΣ ΑΒΡΑΑΜ ΝΙΚΗΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΑ
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2019/20 – Β΄ Φάση Όμιλος Standard N. PAPAS GROUP – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» 08.02.2020 15:00 ΑΛΚΗ Ορόκλινη – ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΙΚΟΣ ΤΙΓΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2019/20 – Β΄ Φάση Όμιλος Standard ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 08.02.2020 15:00 Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 – Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΠΡΑΣΤΙΤΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΠΟΥΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2019/20 – Β΄ Φάση Όμιλος Standard ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 08.02.2020 15:00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ ΣΟΛΩΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΡΤΗΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΙΕΡΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΟΥΣΚΟΣ ΘΩΜΑΣ

Πηγή: www.cfa.com.cy