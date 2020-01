Ο Νεϊμάρ σύστησε την… ass-pass στο ποδόσφαιρο! (ΒΙΝΤΕΟ)

Πάσα με την πλάτη; Ας είναι καλά ο Ροναλντίνιο. Τσεκ.

Μετά από κάμποσα είδη πάσας στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ο Νεϊμάρ μας χάρισε μάλλον την πρώτη πάσα με τα οπίσθια, στο ματς με την Ρεμς.

Ο Βραζιλιάνος άσος χρησιμοποίησε την φαντασία που συνιστά η μεγάλη της Σελεσάο σχολή για να παράξει μία από τις πιο ιδιαίτερες ενέργειες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στα γήπεδα.

Υπολόγισε την τροχιά της μπάλας κατά την κάθοδο της και έκανε επαφή με το πίσω μέρος του κορμιού του, ξυπνώντας όποιον φίλαθλο δεν είχε 100% την προσοχή του στο ματς πρόκρισης των Παριζιάνων στον τελικό του Λιγκ Καπ (0-3).

Δείτε την φάση:

In Neymar’s world, there is no pass without ass. pic.twitter.com/X7Ybf36tvN

— Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) 22 Ιανουαρίου 2020